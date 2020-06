DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Zaterdag is om 22.20 uur op de parkeerplaats van een fastfood restaurant een Audi A3 aangereden. Dit gebeurde volgens een getuige door de bestuurder van een blauwe Opel Tigra. Deze persoon is weggereden zonder gegevens achter te laten. De Audi raakte aan de linker spatbord beschadigd. De schade wordt op 300 euro geschat.

Vannacht is tussen 03.20 uur en 03.40 uur bij een werkplaats aan de Von-Herz-Straße in Papenburg ingebroken. Het kantoorgedeelte werd doorzocht, maar zover men kan nagaan is er niets gestolen. Eerder vannacht bezochten inbrekers tussen 02.10 en 02.45 uur een ander bedrijf aan dezelfde straat. Ook daar werd het kantoorgedeelte doorzocht. Er werd een onbekend geldbedrag gestolen. De politie kan nog niet zeggen of beide inbraken door dezelfde daders zijn gepleegd. Het onderzoek is in volle gang.

Vorige week dinsdag is tussen drie en vier uur ’s middags op de parkeerplaats bij de Meyer Werft (Tor 3) een zwarte VW Golf aangereden. Daarbij raakte de auto aan de linker voorkant beschadigt. De veroorzaker heeft geen gegevens achtergelaten. De schade is ruim 1.000 euro.

Lathen

Tussen zaterdagavond half twaalf en zondagmiddag vier uur zijn bij een restaurant aan de Bahnhofstraße in Lathen drie tafels en zo’n tien stoelen gestolen. De tafels en stoelen stonden achter het restaurant opgeslagen. Ze waren vastgezet. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Sögel

De politie heeft een verdachte van diefstal van dure parfums aangehouden. Dit naar aanleiding van een diefstal bij een drogisterij aan de Knippers Kohlenhof in Sögel. Op bewakingscamera’s is te zien dat een 33 jarige man met een kinderwagen in de zaak loopt. Hij haalde de parfumflesjes uit de verpakkingen en verstopte ze in de kinderwagen. De lege verpakkingen zette hij terug in het schap. De man is de laatste tijde meerdere keren in de winkel geweest. De schade wordt op 200 euro geschat. De verdachte ontkent iets met de zaak te maken te hebben. Het politieonderzoek duurt voort.