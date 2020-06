Museum Klooster Ter Apel is weer open voor publiek

TER APEL – Museum Klooster Ter Apel is weer (beperkt) open voor publiek. U kunt er onder anderen vanaf 13 juni de expositie ‘Een licht van stilte’ Het Klooster in vier seizoenen, met foto’s van André Dümmer bekijken.

Bezoekers zijn 5 dagen in de week van harte welkom op woensdag t/m zaterdag van 12.00 t/m 17.00 uur en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Ze werken met tijdsloten en bezoekers moeten vooraf aan het bezoek een tijd reserveren om naar binnen te kunnen.

Er is een speciale eenrichtingsverkeerroute gemaakt door het hele complex, waarbij de sfeer en de beleving niet wordt aangetast. Wees welkom en hoor de stilte!

Protocol en maatregelen voor bezoekers.

Voor een veilig en aangenaam museumbezoek houdt MKTA zich aan de regels van het RIVM en het protocol van de Museumvereniging. Hieronder leest u puntsgewijs wat dit voor u betekent.

1. Om te voorkomen dat het te druk wordt, moet u vooraf uw bezoek reserveren. Dit is een eis van de overheid om zo de bezoekersstromen te reguleren. U koopt uw kaartje, zoals gebruikelijk aan de kassa. Betalen via pin of contactloos heeft de voorkeur. De toegangsprijs blijft ongewijzigd. Ook als donateur of met een Museumkaart moet u van tevoren reserveren.

2. Reserveren kan voor een bepaalde toegangstijd, van woensdag t/m zaterdag tussen 12.00 tot 16.00 uur en zondag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Dit kan via de mail: info@kloosterterapel.nl of telefonisch: 0599-581370. Op de dag zelf kunt u nog bellen of er nog ruimte is en eventueel direct voor een tijdslot reserveren. Het museum is geopend tot 17.00 uur.

3. Ze beschikken over 600 vierkante meter publieksruimte. Ze houden rekening met 1,5 meter afstand en één bezoeker of gezelschap per 10 vierkante meter vloeroppervlak.

4. Ze werken met een eenrichtingsverkeerroute door het museum. U ontvangt bij de kassa meer informatie.

5. Voordat de museumbalie wordt betreden dient u de handen te ontsmetten.

6. De medewerkers zitten achter een plexiglas scherm, waardoor u veilig kunt blijven communiceren.

7. Ze zorgen voor extra schoonmaakrondes. De plekken met veel contact, zoals pinautomaat, lift en leuningen worden extra gereinigd. Alle deuren worden zoveel mogelijk opengezet. Er is zeep en desinfecterende handgel beschikbaar.

8. De lift in MKTA is toegankelijk voor 1 persoon per keer of voor bezoekers die samen een huishouden delen. Dit geldt ook voor de toiletruimten. Er is volop gelegenheid om de handen te ontsmetten. De toiletten worden zeer intensief schoongemaakt en bezoekers kunnen het toilet zelf voor en na gebruik ook nog ontsmetten.

9. Aankopen uit de museumwinkel dienen zoveel mogelijk betaald te worden met pin en indien mogelijk, vooraf aan het museumbezoek (of na 16.00 uur).

10. Het maken van foto’s en video opnames in het museum is voorlopig helaas niet toegestaan, dit om een goede doorloop van bezoekers te houden. Buiten mogen wel foto’s worden gemaakt. Voor trouwreportages of andere fotoreportages kunt u contact opnemen met de receptie. Deze reportages kunnen plaatsvinden buiten de bezoekerstijden om.

11. Het museumcafé is helaas niet open.

Voor meer informatie zie: https://www.kloosterterapel.nl/nl/corona

Expositie ‘Een licht van stilte’ Het Klooster in vier seizoenen, met foto’s van André Dümmer.

Van 13 juni t/m 6 september 2020 is er weer een nieuwe expositie te zien in Museum Klooster Ter Apel.

“Een licht van stilte, Het Klooster in vier seizoenen”, toont foto’s van André Dümmer. De stilte van het licht geeft warmte in alle seizoenen van het jaar, het licht overwint de duisternis en het licht laat ons zien. De expositie omhelst beeldmateriaal met een verscheidenheid aan licht in de vier seizoenen rondom het middeleeuws Klooster ter Apel: de kleurrijke herfst, de sneeuwwitte winter, de frisgroene van het voorjaar en het zonnige palet van de zomer.

Het Kruisheren Klooster als inspiratiebron

In het middeleeuwse Kruisheren Klooster in Ter Apel vonden mensen toewijding, stilte, rust en spiritualiteit. Deze sfeer probeert Dümmer over te brengen met zijn foto’s. Het klooster als inspiratiebron.

De fotograaf

André Dümmer (1963) is een fotograaf uit Ter Apel. Sinds 2013 is hij actief in de fotografie, gericht op natuur en landschap in binnen- en buitenland en reportages. Daarnaast is hij werkzaam voor diverse weekbladen, magazines en bij de lokale nieuwskrant RTV Westerwolde.

In 2018 is hij secretaris geworden van IVN Westerwolde-Oldambt: het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Ook is hij in datzelfde jaar supporter geworden van Cittaslow Westerwolde: een internationaal keurmerk voor gemeenten, die goed scoren op het gebied van leefomgeving, landschap, gastvrijheid, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit.

In 2019 studeerde André af aan de Fotovakschool te Apeldoorn, met een landschap expositie bij de Dollard. In datzelfde jaar heeft hij zich aangesloten bij de Kunstkring Westerwolde.

Besloten opening vrijdag 12 juni i.v.m. Coronaregels

In verband met de Coronamaatregelen mogen er maar een beperkt aantal personen, op uitnodiging, aanwezig zijn bij de opening. De besloten opening vindt plaats op vrijdag 12 juni in Museum Klooster Ter Apel aanvang 15.00 uur, inloop vanaf 14.45 uur in de Lekenkerk. Mevrouw Giny Luth, wethouder Cultuur van de Gemeente Westerwolde, zal de opening verrichten.

Harry Pol van de Trommelhok zal een muzikale bijdrage leveren. Hij speelt op een bijzonder muziekinstrument namelijk de ‘Hang’ (ook wel Hang-drum of Hangpan genoemd). Het is een relatief nieuw percussie-instrument dat eruitziet als een vliegende schotel. Ze bestaat uit twee op elkaar geplaatste sferische schalen van staal. De hang werd in 2000 geproduceerd in Bern, Zwitserland en geïntroduceerd in 2001 op de Musikmesse Frankfurt. Hang betekent hand in het dialect van Bern. Omdat ze met de hand worden bespeeld. Het geluid werkt spiritueel.

Datum expositie: 12 juni t/m 6 september2020

Locatie: Galerie II en overloop in Museum Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel

Openingstijden: Nb i.v.m. Coronamaatregelen hebben we voorlopig beperkte openingstijden: wo t/m za van 12.00 t/m 17.00 uur en zo van 13.00 t/m 17.00 uur, zie ook de website www.kloosterterapel.nl.

Informatie expositie: https://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-eenlichtvanstilte ;

Meer informatie over Dümmer: www.AureliaTree.com

Ingezonden