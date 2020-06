Petitie behoud zwembad Parc Emslandermeer 1.845 keer ondertekend

VLAGTWEDDE – De petitie voor het behoud van het zwembad Parc Emslandermeer is 1.845 keer ondertekend. De handtekeningen en onderstaande petitie is vandaag door Ondernemersvereniging Vlagtwedde en Dorpsbelangen Vlagtwedde aan de gemeenteraad van Westerwolde, ter behandeling in de commissievergadering van woensdag 10 juni a.s., aangeboden.

Geachte leden van de raad van de gemeente Westerwolde,



Voor u ligt een gezamenlijk schrijven van de Ondernemersvereniging en de Vereniging van Dorpsbelangen van Vlagtwedde, mede ondertekend door maar liefst 1.845 stemmers via onze petitie “Red ons zwembad!”. De reden van dit schrijven is dan ook het door u te behandelen agendapunt: GO/NO-GO besluit volgende fase zwembad ParcEmslandermeer.



Het doel van dit schrijven is u duidelijk te maken welke functie en betekenis het zwembad heeft voor ons dorp, haar mensen, de ondernemers, de wijde omgeving…..en dus voor de gemeente Westerwolde! We hopen u hiermee te laten inzien dat behoud van het zwembad niet alleen gaat om een bak met water, maar dat deze vele liters water voor heel veel mensen, in een groot verzorgingsgebied veel betekenen: zonder water geen groei!



Onze beide verenigingen zien zeker het nut van deze vele liters water in:



Zwemles zorgt voor zwemveiligheid èn bedrijvigheid:

Zonder al die liters water kunnen de kinderen uit de wijde omgeving geen zwemles ontvangen. En dat in een land waar water een grote hoofdrol speelt. Tijdens, na en voor de zwemlessen worden de inkopen gepland in ons dorp, een goede bron van inkomsten voor onze ondernemers. Van de jaarlijks circa 101.000 bezoekers zijn maar liefst 40.000 gerelateerd aan zwemles en doelgroepactiviteiten. Samen met de ‘gewone’ zwemmers uit de regio trekt deze zwemvoorziening dus tenminste 50% van het aantal bezoekers uit de eigen regio. Het betreft dus zeker geen zwembad voor het parc alleen. En dat het hele jaar door, want het zwembad is 365 dagen per jaar open!



Gemeentelijke Detailhandelsvisie 2019 bevestigd belang van het zwembad:



In de (nog concept eindversie?) van de gemeentelijke detailhandelsvisie 2019 staat het belang van het zwembad voor (het winkelaanbod van) het dorp Vlagtwedde als volgt verwoord:

4.2 Vlagtwedde Vlagtwedde ligt ongeveer in het midden van de nieuwe gemeente, en is na Ter Apel qua grootte en verzorgingsfunctie de tweede kern. Het winkelgebied van Vlagtwedde heeft een beperkt bovenlokale verzorgingsfunctie voor de kern zelf en de direct omliggende dorpen. Daarnaast heeft Vlagtwedde een toeristisch recreatieve functie. De aanwezigheid van een zwembad is in dit verband een belangrijke voorziening.

Versterking economische situatie in Westerwolde vraagt investering in recreatie en toerisme: dus kerntaak gemeente!



In hetzelfde document wordt benadrukt dat recreatie en toerisme de belangrijkste sector is waarmee de gemeente Westerwolde de economische positie kan versterken. Daarmee lijkt er geen discussie meer mogelijk of gemeentelijke inzet en investering in toeristische en recreatieve voorzieningen – zoals de zwembaden – tot de kerntaken van deze mooie gemeente Westerwolde behoren.



Zwembad legt basis onder (uitbreiding van) het parc



En wat als het zwembad zou verdwijnen…..? Het is een feit dat de bezettingsgraad op een vakantiepark zonder zwembad 50-70% lager is. Dat lijkt op het eerste oog misschien een zaak voor het parc zelf……maar schijn bedriegt! Dit treft de lokale economie hard: het huidige (mede dankzij het parc) bovengemiddelde winkelbestand in het dorp wordt zwaar getroffen. En daarmee worden ook de inkomsten van de gemeente Westerwolde zwaar getroffen: minder toeristenbelasting, minder ozb door waardedaling van panden op het parc èn in het dorp.



Van schrikbeeld…:



In het zwartste scenario vrezen wij een ‘failliet’ dorp: stelt u zich eens voor dat het parc als recreatiepark niet langer renderend te krijgen is en al die woningen noodgedwongen aan de woningmarkt van Vlagtwedde worden toegevoegd. Dat betekent voor de inwoners flinke waardedaling en leegstand. En dat betekent voor de gemeente een flinke jaarlijkse kostenpost voor onderhoud aan wegen, bruggen en beschoeiingen voor de gemeente….en dat terwijl tegelijkertijd de inkomsten uit toeristenbelasting zullen opdrogen.



….naar bloeiend perspectief:



In het mooiste scenario zien wij een dorp vol groei..…mede dankzij het zwemwater: het parc blijft in stand en krijgt met de toenemende belangstelling voor ons gebied alle kans om de al lang gedroomde vervolgfase (Lanesloot e.o.) te realiseren. Dat betekent een blijvend gezonde woningmarkt en winkelbestand voor onze inwoners en bedrijven en verhuurrendement op het parc. Voor de gemeente betekent dat niet alleen meer toeristenbelasting, maar ook meer huiseigenaren om bij te dragen aan de jaarlijkse exploitatiekosten van het zwembad. Zie hier een prachtige winwin-win.



Groei heeft vruchtbare bodem nodig



We moeten gezamenlijk kijken naar onze toekomst. Willen we een florerend, economisch sterk en toeristische pijler zijn? En ook een leefbaar dorp, welke voorzien is van allerlei belangrijke voorzieningen voor jong en oud die er aan bijdragen dat onze jeugd hier graag blijft wonen. Want dat kan zeker! We hebben alle middelen in huis……nog wel…! Vlagtwedde is krachtig, maar de voedingsbodem moet goed zijn en blijven. Het zwembad is een van de pijlers, die staat voor leefbaarheid, economie en toerisme. Zonder (zwem)water geen groei!

Breed draagvlak



Hierin staan wij niet alleen. De afgelopen periode hebben wij een actie “Red ons zwembad” opgezet. Doormiddel van een website en flyers konden mensen hun stem uitbrengen. Maar liefst 1.852 hebben gestemd op onze petitie, waarvan 1.845 mensen voor behoud van ons zwembad hebben gestemd en niet alleen vanuit Vlagtwedde of onze gemeente , maar ook daarbuiten. Al die steun kunnen wij – en kunt u als raad van de gemeente Westerwolde – zeker niet zomaar naast ons neer leggen.



De kost gaat voor de bate – maak keuzes daarom niet ‘penny wise, poundfoolish’



In eerdere discussie in uw raad zijn kritische kanttekeningen gemaakt bij wat ‘het overnemen van het zwembad van een commerciële partij’ genoemd is. Het zou ook geen taak van de gemeente zijn om een zwembad te runnen. Voor een gemeente waarin recreatie en toerisme dè economische motor is (zie hiervoor ook de passage in paragraaf 3.2 van bijgevoegde ‘Gemeentelijke detailhandelsvisie Westerwolde’!), gaat die stelling volgens ons echter niet op. Alles wat bijdraagt aan het bevorderen van toerisme en recreatie hoort daarmee tot de kerntaak van deze prachtige gemeente. Met het in standhouden van de gemeentelijke zwembaden in het zuiden van onze uitgestrekte gemeente Westerwolde draagt u als gemeente substantieel bij aan de aantrekkelijkheid voor toeristen en recreanten in onze gemeente. Volgens ons rechtvaardigt dat het open houden van het zwembad in het meer noordelijke deel van onze gemeente.



Dit alles laat onverlet dat het overnemen van het zwembad – ondanks de blijvende bijdrage vanuit de eigenaren van de huiseigenaren van het parc – een extra kostenpost op uw begroting lijkt op te leveren. Die extra kostenpost voor een 365 dagen beschikbaar overdekt zwembad staat echter in geen verhouding tot een soortgelijke bijdrage voor de overige twee gemeentelijke zwembaden voor maar 4 maanden per jaar. Toch begrijpen we de zorg voor uw begroting goed. Een gemeente heeft vele belangen te dienen en kan niet zomaar extra taken op zich nemen. Echter: u doet dit ook niet zomaar! Immers, door niets te doen komt uw begroting veel meer onder druk te staan èn wordt de economie in en rond het dorp Vlagtwedde ernstig geschaad.Dat zou dus echt ‘penny wise, poundfoolish zijn’.



Wij vragen u dan ook met klem uw besluit wijs en weloverwogen te nemen en niet alleen te kijken naar die ene extra kostenpost die in uw begroting lijkt te ontstaan. Die valt immers in het niet bij het verlies aan inkomsten èn het positieve effect van deze voorziening voor onze gemeente?! U staat toch met ons voor een gezonde gemeente Westerwolde?

Dat vraagt om een unaniem GOvoor de volgende fase voor zwembad ParcEmslandermeer!

We weten immers: ZONDER (ZWEM)WATER GEEN GROEI!

Hoogachtend,

Coba Lubben, Voorzitter Dorpsbelangen Vlagtwedde

Marjan Heidekamp-Prins Voorzitter Ondernemersvereniging Vlagtwedde

