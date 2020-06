Pura Vida 2020 afgelast

BLAUWESTAD – De afgelasting van het openluchtconcert Pura Vida Blauwestad in 2020 is een feit. Wegens het Coronavirus (COVID-19) is het niet mogelijk om het jaarlijkse evenement te organiseren voor duizenden bezoekers, dat dit jaar op zaterdag 5 september zou plaatsvinden.

Pura Vida is een jaarlijkse traditie waarbij ruim 10.000 bezoekers in een bootje aan de oevers van het Oldambtmeer of met een stoeltje op het veld bij ondergaande zon genieten van de schoonheid van Oost-Groningen en de klanken van het Noord Nederlands Orkest. Ook dit jaar zou het NNO met een spannend cross-over concert en aansprekende solisten de toeschouwers een onvergetelijke avond bezorgen.

Nu er een verbod is op evenementen tot 1 september 2020 is het organiseren van Pura Vida op 5 september te risicovol. De gezondheid en veiligheid van bezoekers kunnen immers niet gegarandeerd worden. Projectbureau Blauwestad hoopt samen met partners en sponsoren in 2021 weer een editie van Pura Vida te kunnen organiseren met een nieuw concertprogramma.

Op de site www.blauwestad.nl staat meer informatie over Blauwestad en Pura Vida.

Ingezonden