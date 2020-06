Tennisvereniging Odivia doet mee aan de actie “Balletje slaan?”

BLIJHAM, REGIO – Tennisvereniging Odivia uit Blijham doet mee aan de actie “Balletje slaan?”

Net als de meeste profsporters zitten ook de professionele tennissers op dit moment werkloos thuis. Nederlands nummer één bij de mannen, Robin Haase, grijpt deze gedwongen pauze aan om in actie te komen voor een gezonder Nederland. Op zijn initiatief zet onder meer de complete Nederlandse tennistop zich de komende weken samen met honderden tennisverenigingen in voor de breedtesport. Met de actie “Balletje slaan?” nodigen ze mensen uit op de tennisbaan en stimuleren ze hen meer te bewegen.

Nu buiten sporten en dus ook tennissen weer mag, heeft Haase een campagne opgezet om Nederlanders in deze tijd, waarin iedereen veel thuis zit of heeft gezeten, letterlijk in beweging te krijgen. Wat drie weken geleden begon als een losse gedachte, is uitgegroeid tot een landelijke actie genaamd ‘Balletje slaan?’.

De Nederlandse tennisgemeenschap nodigt hierbij alle niet-tennissers uit om de baan op te gaan. Haase: “Bewegen is van levensbelang voor lichaam en geest. Met deze campagne gaan wij als tennisgemeenschap actief aan de slag om dat te stimuleren.”



Honderden tennisverenigingen uit het hele land hebben vanaf 4 juni hun deuren opengezet. Hun leden staan klaar om de genodigden een warm onthaal te geven en met hen een balletje te slaan. Daarnaast is ook de gehele Nederlandse tennistop bij de actie betrokken, waaronder nummer 7 van de wereld Kiki Bertens, het voltallige Nederlands Davis Cup-team, ’s werelds beste rolstoeltennisster Diede de Groot en oud-Wimbledonwinnaar Richard Krajicek. Om zoveel mogelijk niet-tennissers te bereiken, krijgt de actie ook steun van prominenten als Jan Kooijman, Erik Scherder, Peter Heerschop en Ronald de Boer. Allemaal zien ze het maatschappelijk belang in van genoeg bewegen.



Wie mag er een balletje slaan?

Iedereen is welkom, zowel jeugd als senioren. Van topfitte sporters die eens wat anders willen tot de beginnende sportschoolbezoeker die door coronamaatregelen zijn klasjes mist. Mensen kunnen zich alleen of samen aanmelden. Deelname is geheel vrijblijvend en gratis.



Deze landelijke campagne is een initiatief van Wij Zijn Tennis en wordt gesteund door een steeds groter groeiend netwerk van tennissers in Nederland en supporters die helpen zoveel mogelijk mensen te bereiken met deze boodschap.



Kijk op de website van Wij Zijn Tennis voor meer informatie.

Ingezonden