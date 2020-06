Uitbreiding Podotherapie in Winschoten

WINSCHOTEN – Sinds een aantal jaar heeft Voetzorg Van Maanen goede resultaten behaald met de combinatie van steunzolen, oefeningen, fysiotherapie, kortom: het verder kijken dan alleen de voet of de blessure. Deze aanpak hebben ze in Winschoten weten uit te breiden met podotherapie, dit doen ze al in Veendam en Hoogezand.





Per direct bieden ze ook Podotherapie aan in Winschoten, op twee locaties. Ze houden spreekuur aan de Jachtlaan 21 (basisschool De Kleine Dollard) en Vissersdijk 19, in de praktijk van huisarts Elting-Wartan.



De podotherapeut biedt naast de reguliere voet- en beweegzorg voor kinderen, volwassenen en ouderen ook voetzorg voor mensen met Diabetes Mellitus, “suikerziekte”, aan. Dit wordt vanuit het basispakket grotendeels vergoed door de zorgverzekering.



Mensen met Diabetes lopen een vergroot risico op voetproblemen. Daarom vinden er normaal gesproken één of meerdere keren per jaar voetcontroles plaats bij de huisarts, praktijkondersteuner of Podotherapeut. Bij deze samenwerking is ook de Medisch Pedicure betrokken.

Juist omdat deze voetzorg zo belangrijk is worden veel van de kosten hiervan vanuit het basispakket vergoed, in tegenstelling tot de reguliere voetzorg. Reguliere voetzorg wordt alleen vanuit de aanvullende zorgverzekeringspakketten vergoed.



Voetscreening bij Diabetes

Tijdens zo’n voetscreening wordt er bijvoorbeeld getest of de doorbloeding en het gevoel naar behoren zijn, of de druk rondom de voet goed verdeeld is en of de schoen en sok goed zitten. Bovendien wordt er beoordeeld of er wellicht andere zorg nodig zou kunnen zijn, zoals pedicurewerk voor nagels of eelt, zolen ter drukverdeling of wellicht zelfs speciaal schoeisel.



Geen wachtlijst

In tegenstelling tot een aantal andere praktijken in de regio Groningen/Drenthe kunnen Ze vooralsnog werken zonder wachtlijst.



Voetzorg Van Maanen heeft locaties in Veendam, Winschoten, Hoogezand, Groningen en Emmen.



