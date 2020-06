EMMEN – Via Burgernet wordt verzocht uit te kijken naar een moeder en kind.

Vanaf de Laan van de Marel in Emmen is om half negen op een witte omafiets met kinderzitje een moeder met haar tweejarig zoontje vertrokken. De moeder is 29 jaar, blond, heeft een normaal postuur en is gekleed in een strakke zwarte broek.

Heeft u hen gezien bel dan meteen 112.