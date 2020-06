Nedmag Moonlight Walk gaat dit jaar niet door

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 9 juni 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

SCHAAPSSCHEERDERSKOU

Het is vandaag een typische dag in de periode van de “schaapsscheerderskou”. Dat betekent veel bewolking, weinig of geen regen, maar ook weinig zon en een lage temperatuur. Het is vanochtend 10 tot 14 graden, vanmiddag 15 tot 16 graden, en alleen in de loop van de middag is af en toe wat zon. Dus het is een tamelijk grijze en koele dag.

Vannacht zijn er opklaringen maar morgen is het toch weer de meeste tijd bewolkt, en ’s middags en ’s avonds zou lokaal wat regen kunnen vallen. Maximum morgenmiddag rond 18 graden.

Donderdag wordt het met moeite 19 graden, dan is er veel bewolking en is er kans op enige regen. Maar vrijdag volgt een sprong naar 24 graden met zonnige perioden. Het weekend is zomers met 24 tot 27 graden in de middagperiode, maar er is dan kans op enkele regen- en onweersbuien.