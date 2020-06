Beperkingen openluchtzwembaden Westerwolde worden verruimd

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 10 juni 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Er is vandaag een zwakke noordenwind en daardoor is het vrij koel. Er is ook vrij veel bewolking, en vanuit Duitsland is er in de loop van vanochtend en vanmiddag kans op een beetje regen of motregen. Veel regen valt er trouwens niet en de temperatuur stijgt vanmiddag naar 17 a 18 graden.

Vannacht en morgenochtend neemt de kans op regen toe, morgenmiddag is er wat zon en is het meest droog. Maximum morgen rond 21 graden, bij een noordoostenwind.

Vrijdag is vrij zonnig met een maximum van 23 graden en zaterdag is het nog warmer, maar dan zijn er regen- en onweersbuien te verwachten. Ook zondag is er een goeie kans op een regen- of onweersbui, en het is dan nog vrij warm met 22 tot 24 graden.