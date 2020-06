Zieke Chantal Jonk uit Veendam veilig aangekomen in kliniek Barcelona

VEENDAM – Gisteren is Chantal Jonk uit Veendam veilig in de kliniek in Barcelona aangekomen.

Op 23 december plaatsten we een noodkreet van de familie van Chantal Jonk uit Veendam. Zij lijdt aan de aandoening EDS hypermobiel. In een kliniek in Barcelona bestaat voor Chantal de mogelijkheid geopereerd te worden om de kwaliteit van leven van de jonge vrouw te ver beteren. Hiervoor was ruim 120.000 euro nodig, want de zorgverzekering vergoedt de ingreep niet. Veel mensen hebben geld gedoneerd.

Dit was Chantal

Chantal uit Veendam is 34 jaar en een moeder van een 13 jarige dochter. , Tot voor enkele jaren geleden was zij een positieve, liefdevolle, altijd helpende vrouw. Een levensgenieter die vol compassie alle kwetsbare mensen uit de maatschappij hielp. Dat was de omschrijving van de persoon Chantal. Chantal tot een aantal jaren geleden. Ze stond midden in het leven.

Haar grootste passie was haar dochter, daarna haar werk binnen de GGZ. Op een goede derde plek haar gekleurde sociale leven. Ze stond midden in het leven. Chantal genoot met volle teugen van het leven en was een bewust alleen staande moeder van haar dochter Isis. Samen met Isis reisde ze door, Mexico, Afrika, Malta en nog veel meer. Een en al dynamiek. En dan slaat ineens het noodlot toe.

Chantal blijkt ziek te zijn en niet zomaar ziek, nee ernstig ziek. Opgestapelde, niet ontdekte of genegeerde ziekten namen haar het dynamische leven dat zij leidde, af.

Zij ligt in een donkere, prikkelarme kamer: 24 uur per dag. Zij heeft veel pijn, verlammingen en andere problemen in haar lichaam. Uit een MRI is gebleken, dat haar nek in een zeer slechte staat verkeerd.

Wanneer zij geopereerd kan worden, krijgt ze minimaal 50% van haar leven terug. Deze operatie is echter onmogelijk in Nederland, omdat zij o.a. de ziekte EDS hypermobiel heeft. Daarom moet zij naar Barcelona om daar geopereerd te worden.

De Nederlandse zorgverzekering dekt deze kosten niet. Hierdoor is de noodzaak ontstaan, dat er ruim€ 120.000,- moest worden ingezameld om haar operatie te kunnen betalen. Zonder deze operatie is er geen toekomst/leven meer voor haar.

Veel mensen hebben spontaan geld gedoneeerd en er werden diverse acties en evenementen georganiseerd om het benodigde bedrag binnen te krijgen. Zo waren er benefiet-concerten, foto-shoots, bingo avonden, statiegeld bonnen gedoneerd, er werden “dankbaarheids-steentjes”, paaseitjes, Buddha’s en beschermengeltjes van glas in lood verkocht er werd gecollecteerd en een kapster en manicure doneerden een deel van hun inkomsten. Isis, de 13 jarige dochter van Chantal vertelde over haar moeder en de acties bij het NOS Jeugdjournaal. Zij werd bijgestaan door “reporter” Jayden.

Intussen ging Chantal alleen maar achteruit. Ze verzwakte, was erg moe, had erge pijn en moest veel overgeven, waardoor ze begon uit te drogen, kilo’s afviel en lag de hele dag in een donkere kamer in een soort harnas met een aanpaste nekkraag om in bed. Om zo weinig mogelijk prikkels te krijgen had ze een koptelefoon en een zonnebril op. Dankzij een bioresonantie-mat van Deva Dama knapte ze weer wat op. Ze kon weer vloeibare voeding binnen houden en kwam weer aan.

Eind maart zou ze, als het bedrag ingezameld was, naar Barcelona. Maar toen kwam de Corona en ging Spanje op slot! De operatie werd uitgesteld naar medio april. Op 10 april (Goede Vrijdag) was het benodigde geld binnen. Maar opnieuw werd de operatiedatum verschoven. Deze keer naar 15 juni.

Gisteren is Chantal met een speciaal vliegtuig naar de kliniek in Barcelona gebracht. Ze werd liggend, onder begeleiding van medisch personeel vervoerd. Er werd op sea-level gevlogen, zodat er geen onverwachte dingen konden gebeuren met verhoogde luchtdruk op normale vlieghoogte. Dit in verband met de al aanwezige problemen, welke ervoor zorgen dat er 30% te weinig doorstroming is van het bloed naar de hersenen wat op de begane grond zorgt voor o.a. de spastische aanvallen bij Chantal. Er kon gevlogen worden op een moment dat zij geen last had van het daglicht. De moeder van Chantal ging mee en blijft ook bij haar in Barcelona.

Chantal is veilig in de kliniek aangekomen. Volgende week maandag wordt ze geopereerd. Daarna wordt ze twee dagen in slaap gehouden. Door middel van (beeld)bellen blijven haar dochter, vrienden en familie in Nederland van de ontwikkelingen op de hoogte. Belangstellenden kunnen op de hoogte blijven door op de Facebookpagina te klikken.

Bron: Facebook Stichting Chantal Wil Leven

Een compleet overzicht van het ziektebeeld van Chantal vind je hier.