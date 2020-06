Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 11 juni 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

GRIJS MET WAT REGEN

Het is vanochtend een grijze bedoening, want er is veel bewolking en regelmatig valt er wat regen of motregen. En ook vanmiddag hebben we met dit front te maken, ook dan is er veel bewolking met verspreid wat regen of motregen. Vanavond is er af en toe zon, de maximumtemperatuur is 18 graden en er staat een matige noordoostenwind.

Vannacht klaart het verder op en morgen is het daarna zonnig met een matige oostenwind. Daarmee wordt het een zomerse warme dag, want de temperatuur loopt op naar 25 tot 27 graden.

Zaterdag moeten we gaan opletten want dan wordt het warm en benauwd met maximum van 28 graden, maar vooral grote kans op regen- en onweersbuien. En daarbij valt mogelijk veel regen, wellicht meer dan 30 mm op sommige plaatsen. Ook zondag is er kans op wat regen maar dan is het koeler. Begin volgende week is het droger, met meer zonnige perioden.