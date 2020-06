Stuwen verwijderd voor beekherstel Ruiten Aa

VLAGTWEDDE, SMEERLING – In het kader van het project Beekherstel Ruiten Aa worden stuwen verwijderd. Waterschap Hunze en Aa’s werkt hierbij samen met Prolander, de provincie Groningen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal, LTO Noord en Stichting Promotie Westerwolde.

In het verleden heeft men de Ruiten Aa gekanaliseerd. Hierbij zijn de bochten in de beek weg gehaald en is de beek vergroot. Meer dan 10 jaar geleden is men begonnen de Ruiten Aa weer terug te brengen in de oude staat.

Eén van deze gebieden is het gebied rondom Vlagtwedde en Smeerling. Dit gebied is rond 2007 aangepakt, maar niet al het water van de Ruiten Aa kan door dit gebied stromen. Daarom stond er een inlaat aan het begin van dit gebied die een bepaalde hoeveelheid water het gebied in liet. Omdat dit een natuurgebied is, is het belangrijk dat de natuurlijke dynamiek in de wateraanvoer blijft bestaan.

Dit betekent meer water inlaten in natte perioden en minder in droge perioden. Dit werd gedaan door de inlaat te regelen aan de hand van de waterafvoer van de Ruiten Aa. Deze werd gemeten bij de oude stuw bij de Renneborgerweg. Een deel van het water dat over deze stuw liep, werd richting Smeerling ingelaten. De rest van het water ging rechtdoor en werd uiteindelijk bij Veelerveen naar het noorden afgevoerd.

In het kader van het project worden alle stuwen verwijderd. Dat betekent dat ook de stuw bij de Renneborgerweg vervangen wordt door een aantal vispasseerbare schotten. De stuw was een goede plek om de hoeveelheid water te berekenen. De waterstand en de hoogte van de klep werd hier gemeten. Met een formule kan de hoeveelheid water berekend worden. Dit is straks niet meer mogelijk, omdat de stuw er niet meer is.

Het is nog steeds belangrijk om te weten hoeveel water hier langs gaat om ervoor te zorgen dat het waterschap richting Smeerling de juiste hoeveelheid water stuurt. Daarom wordt er bij de Renneborgerweg een zogenaamde meetgoot aangelegd. Dit is een stukje beek dat helemaal van beton is gemaakt. Hierdoor blijft de beek altijd gelijk van vorm en dat is erg belangrijk. Aan het beton worden een aantal sensoren bevestigd. Deze sturen ultrasoon geluid naar de andere kant van de beek waar dit door een andere sensor opgevangen wordt. Door de tijd te meten hoe lang het geluid erover doet om bij de andere sensor te komen kan er een stroomsnelheid van het water berekend worden.

Omdat waterschap Hunze en Aa’s de waterstand en de vorm van de beek hier precies weet, kan de hoeveelheid water dat hierlangs stroomt berekend worden. Met een formule wordt vervolgens bepaald hoeveel water er richting Smeerling mag stromen.

Net als de stuw bij de Renneborgerweg wordt ook de inlaat die de aanvoer richting Smeerling regelt weg gehaald. In de plaats hiervan zijn twee vispasseerbare schotten gekomen. Om het water te kunnen sturen is ook een grote stuw bij deze plek gebouwd. Met de nieuwe wordt straks het overtollige water richting Veelerveen afgevoerd. Deze stuw kan dit redelijk nauwkeurig meten. Het water dat niet via deze stuw afgevoerd wordt, stroomt dan via de twee nieuwe schotten richting Smeerling. Zo heeft de beek ook hier een natuurlijke afvoer en ontstaat er geen wateroverlast.

Ingezonden door Waterschap Hunze en Aa’s

Foto’s: Bé Eelsing