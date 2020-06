Bijna 28.000 euro subsidie voor productie medische mondkapjes

GRONINGEN – Eco Textieldruk krijgt een subsidie van de provincie van bijna 28.000 euro voor de productie van medische mondkapjes. Het Groninger bedrijf is 35 jaar actief in het bedrukken van textiel en het leveren van drukkerijmachines. De verminderde omzet door de coronacrisis heeft het bedrijf doen besluiten te investeren in een machine die mondkapjes kan maken. Het gaat om mondkapjes type FFP1 voor de consumentenmarkt en gecertificeerde type FFP2-mondkapjes voor de zorg. Op termijn verwacht het bedrijf vijf nieuwe medewerkers te kunnen werven.

60 tot 300 maskers per minuut

De voor Nederland unieke machine kan met de productie van 60 tot 300 maskers per minuut een bijdrage leveren aan de grote vraag naar beschermingsmiddelen in ons land. De productie van de mondkapjes vindt plaats in een aparte bedrijfsruimte die voldoet aan alle eisen.

Veerkracht

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol: “Veel bedrijven hebben door de coronacrisis een groot deel van hun inkomsten zien wegvallen. Het getuigt van veerkracht dat dit Groningse bedrijf een nieuwe markt zoekt om de banen voor hun medewerkers te behouden. Ook de komende tijd zal de vraag naar goede beschermingsmiddelen in de zorg en andere contactberoepen waarschijnlijk groot zijn. Het is goed dat deze medische mondkapjes ook in eigen land gemaakt worden, waardoor we minder afhankelijk worden van buitenlandse productie.” Ook daalt de CO2-uitstoot, omdat er minder transport nodig is. Het Groninger bedrijf onderzoekt nog of de grondstoffen voor de mondkapjes ook in Nederland geproduceerd kunnen worden.

Innovatief en Duurzaam MKB

De subsidies komen uit de regeling Innovatief en Duurzaam MKB, onderdeel van Groningen@Work, het programma economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen. Met deze regeling stimuleert de provincie Groningen innovatie, duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid bij het regionale bedrijfsleven.

Ingezonden