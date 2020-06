STADSKANAAL – De provincie Groningen en gemeente Stadskanaal nemen extra maatregelen om de verkeershinder in Stadskanaal Noord te verminderen.

De verkeershinder ontstaat doordat weggebruikers de aanbevolen omleidingsroute negeren en een sluiproute kiezen door Stadskanaal Noord. De komende tijd worden weggebruikers met informatieborden en snelheidsmeters opgeroepen wel de omleidingsroute via de N33 en de N34 te volgen. Ook gaat de politie regelmatig controleren.

Vanaf 2 juni is de provinciale weg N366 vanaf de afslag Oude Pekela / Nieuwe Pekela Noord (aansluiting N367) tot de afslag Alteveer in beide richtingen gestremd. De stremming duurt in totaal vijf weken. Verkeer tussen Stadskanaal en Veendam wordt omgeleid via Gieten (N33 en N34). In de afgelopen dagen is de (sluip)route door Stadskanaal Noord erg veel gebruikt. Dit leidt tot gevaarlijke situaties en grote overlast voor bewoners en andere weggebruikers. De route is niet geschikt voor deze hoeveelheid verkeer, omdat de weg te smal is en er veel woningen langs deze weg staan. Ook de schoolgaande kinderen hebben last van het extra verkeer.

‘Navigatie uit, volg de omleiding’

Er worden verschillende maatregelen genomen om weggebruikers te wijzen op de juiste omleidingsroutes. Dit gebeurt onder andere door het plaatsen van informatieborden en verkeersborden langs de weg met de tekst ‘Navigatie uit, volg de omleiding’. Ook komen er snelheidsmeters in beide richtingen langs het kanaal om weggebruikers bewuster te maken van hun snelheid. De aangegeven omleidingsroutes zijn niet de kortste routes maar wel altijd de snelste en meest geschikte route.

N366

De provinciale weg N366 tussen Veendam en Ter Apel was jarenlang één van de meest onveilige wegen in de provincie Groningen. De geplande werkzaamheden in juni/juli zijn de afsluiting van een lange periode van werkzaamheden om de verkeersveiligheid sterk te verbeteren. Naar verwachting is de weg eind 2020 helemaal klaar.

Bron: Gemeente Stadskanaal