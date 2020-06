Insluipers Ter Apel binnenkort voorgeleid

TER APEL – Twee verdachten van insluiping in auto’s in Ter Apel worden binnenkort voorgeleid.

Twee personen die verdacht worden van insluiping worden binnenkort voorgeleid. Dit vertelde burgemeester Jaap Velema tijdens de Commissievergadering van afgelopen woensdag.

In de periode van 8 tot 22 mei vonden er in totaal negen geregistreerde insluipingen plaats bij geparkeerde auto’s aan onder anderen de Professor Tuntlerstraat, de Dr Bekenkampstraat en de Dr Koppiusstraat in Ter Apel. Aan de hand van camerabeelden, gemaakt door bewakingscamera’s, kon de politie een minderjarige asielzoeker aanhouden.

Het Openbaar Ministerie besloot, tot onvrede en onrust bij de gemeente en de politie, niet tot vervolging over te gaan. Er was weinig weggenomen en daardoor onvoldoende aanleiding om vervolgstappen te ondernemen. Wel is deze persoon door de politie op zijn gedrag aangesproken en werd hij om herhaling te voorkomen in de gaten gehouden. Bovendien was er geen sprake van braak. Deze persoon is met onbekende bestemming vertrokken en is buiten beeld geraakt.

Na 22 mei vonden er opnieuw insluipingen bij geparkeerde auto’s plaats. Ditmaal in verschillende wijken. Door het beschikbaar stellen van camerabeelden, aangiftes en buurtonderzoek kon de politie hiervoor twee personen aanhouden. Deze twee personen worden volgens de burgemeester binnenkort voorgeleid.