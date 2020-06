Nederlandse luchtvaart neemt maatregelen voor verantwoord vliegen in coronatijd

NEDERLAND – De Nederlandse luchthavens en luchtvaartmaatschappijen nemen aanvullende maatregelen om de opschaling van het vliegverkeer in coronatijd in goede banen te leiden. De sector heeft hiervoor protocollen opgesteld die er voor moeten zorgen dat de risico’s voor personeel en passagiers in dit corona-tijdperk zoveel mogelijk worden beperkt. De ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben de Tweede Kamer hierover vandaag geïnformeerd.

In Nederland gelden hygiëneregels en houden we 1,5 meter afstand. Deze regels gelden ook op de luchthavens. De luchtvaartsector wordt echter gekenmerkt door zeer intensieve (internationaal gereguleerde) veiligheidsprocessen en dat is de reden dat op de luchthaven de norm van 1,5 meter niet overal en te allen tijde gegarandeerd kan worden.

Daarom gelden er aanvullende regels. Passagiers zijn alleen welkom op de luchthaven als ze geen klachten hebben en ook een gezondheidsverklaring hebben ingevuld. Daarnaast moeten passagiers in de wachtrijen bij het inchecken en bij security checks een mondkapje dragen. Ook tijdens het boarden en de vlucht moeten passagiers een mondkapje op. In lijn met het RIVM-advies gaat het om niet medische mondkapjes. In Nederland blijven medische mondkapjes voorbehouden aan de zorg.



Vliegtuigen van Nederlandse maatschappijen hebben een speciale ventilatie die er voor zorgt dat de lucht in de cabine continu ververst wordt. De gezondheidscheck vooraf, een mondkapje tijdens de vlucht en de speciale luchtverversing in het vliegtuig zorgen er voor dat de risico’s op verspreiding beperkt zijn. Wie klachten heeft mag niet vliegen. Mocht er toch een besmetting zijn aan boord dan is bron en contactonderzoek mogelijk: de namen van de passagiers zijn tot op stoelniveau bekend. Dit alles maakt dat de luchtvaart volgens het kabinet op een verantwoorde manier kan opschalen.



Schiphol, de regionale luchthavens en de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zullen de passagiers actief en uitgebreid informeren over de maatregelen. De noodverordeningen blijven van kracht en de veiligheidsregio’s handhaven hier op.



Net als bij andere sectoren doet het kabinet ook voor de luchtvaart een dringend beroep op iedereen om zich te houden aan de regels en bij klachten thuis te blijven. Passagiers wordt aangeraden zich voorafgaand aan een vliegreis goed te informeren over de regels op het vliegveld, in het vliegtuig en in het land van bestemming. Dit kan bij de luchthaven van vertrek, de luchtvaartmaatschappij. Informatie over de actuele situatie in het land van bestemming is te vinden op de site www.nederlandwereldwijd.nl.



De basis van de protocollen van de Nederlandse luchtvaartsector ligt in de richtlijnen van EASA en ICAO die ook door buitenlandse luchthavens en luchtvaartmaatschappijen worden gevolgd. De Nederlandse luchtvaartsector heeft die protocollen in lijn met het RIVM-advies gebracht.

Bron: Rijksoverheid