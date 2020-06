Rik Udema nieuwe hoofdtrainer vv Bellingwolde

BELLINGWOLDE – De 52-jarige Rik Udema uit Musselkanaal wordt de nieuwe trainer van de selectie van vv Bellingwolde.

Als voetballer speelde Rik in de tweede en derde klasse bij vv Musselkanaal en bij SVBO uit Emmen in de eerste klasse en hoofdklasse. De carrière van Rik als hoofdtrainer beslaat inmiddels ook de nodige jaren, zo was hij trainer bij onder andere vv Musselkanaal, Onstwedder Boys en Ter Apel’96.

Het bestuur van Bellingwolde is blij dat, na het onverwachte vertrek van Edwin Drenth, het in relatief korte tijd gelukt is een nieuwe trainer aan te kunnen stellen. Hierdoor kan ook in alle rust begonnen worden met de voorbereidingen voor het komende seizoen.

Ondanks een wat ongelukkig eerste seizoenshelft, een corona-crisis en de recente wisselingen in de selectie, hebben de betrokkenen bij Bellingwolde en de nieuwe trainer veel vertrouwen (en zin!) in een goede

prestatie in de derde klasse.

Bron: v.v. Bellingwolde