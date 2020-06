Emma (12) gaat kinderen voorlezen in Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Woensdag 24 juni leest de 12-jarige Emma Schreuder in Bibliotheek Stadskanaal voor tijdens een bijzondere kinderactiviteit. Deze middag zal de Voorleeskampioen uit 2019 voorlezen uit ‘De Gorgels en Het Geheim van de Gletsjer’ van Jochem Myjer.

In 2019 werd Emma Schreuder provinciaal voorleeskampioen. De leerling van de Hagenhofschool vertegenwoordigde onze provincie tijdens de landelijke finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Emma is nog altijd dol op voorlezen. Woensdag 24 juni leest ze in Bibliotheek Stadskanaal voor uit ‘De Gorgels en Het Geheim van de Gletsjer’ van Jochem Myjer.

In dit verhaal gaan Melle en zijn familie logeren bij een oude vriend van papa, die bioloog is in de Alpen. Midden in de nacht wordt Melles zusje Limoni in paniek wakker. Waar is haar rugzak? En nog belangrijker, waar is haar eigen Gorgel, Belia? Dat is het begin van een bloedstollend avontuur waarin het spoor leidt naar de gletsjer die langzaam begint te smelten.

Voorleessessie voor kinderen uit groep 3 en 4

Zit je in groep 3 of 4 en wil je Emma live horen voorlezen in Bibliotheek Stadskanaal? Meld je dan snel aan via stadskanaal@biblionetgroningen.nl! Voor deze bijzondere voorleessessie is beperkt plek. Het voorlezen begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur.

‘Emma leest voor uit de Gorgels’ wordt tevens live uitgezonden op de sociale media van Biblionet Groningen. De link naar de livestream volgt later.

Officiële aftrap Vakantielezen

De voorleessessie van Emma vormt de officiële aftrap van Vakantielezen, het zomerleesprogramma van Biblionet Groningen. Met Vakantielezen willen de Groningse bibliotheken beginnende lezers uit groep 3 en 4 stimuleren om in de vakantie te blijven lezen.

Via de website www.vakantie-lezen.nl kunnen kinderen en ouders de hele vakantie speelse en zomerse opdrachten doen. Woensdag 24 juni deelt Emma de eerste materialen uit aan de aanwezige kinderen.

Maatregelen

Biblionet Groningen houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. We hanteren de volgende richtlijnen voor deze kinderactiviteit:

Volwassenen houden tijdens de activiteit 1,5 meter afstand tot de kinderen.

Kinderen worden door maximaal één volwassene begeleid.

Bij binnenkomst desinfecteren alle aanwezigen hun handen en worden ze gewezen op de algemene gezondheidsvoorschriften.

Meld je af en blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 °C);

