Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 12 juni 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

WARM MET ONWEER

Er zijn vanochtend nog een paar wolkenvelden over van vannacht, maar de zon komt er goed bij. De temperatuur gaat snel omhoog naar 20 graden en vanmiddag wordt het ongeveer 25 graden. Wel wordt het een beetje benauwd. In de namiddag en vanavond is er kans op een paar regen- en onweersbuien.

Vannacht is het een tijd droog maar later in de nacht neemt de kans op een regen- of onweersbui weer toe. Warme nacht met minimumtemperatuur rond 17 graden. Overdag is er morgen eerst veel bewolking. Gaandeweg komt er wat zon bij, maar eind van de dag is er kans op buien en daarbij kan veel regen vallen. Het wordt zeer warm met een maximum van 28 graden.

Zondag is een tamelijk bewolkte dag met af en toe regen, een veranderlijke wind, en een maximum rond 22 graden. Na dit komende weekend is het ongeveer 20 graden, met wisselende bewolking en soms een regenbui.