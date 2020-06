Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 13 juni 08:00 uur. Door John Havinga

WARM MET ONWEERSBUIEN

Er zijn vanochtend zonnige perioden, met later vandaag ook stapelwolken en later in de middag en vanavond enkele buien, met kans op onweer. Bij de buien kan er mogelijk flink wat regen vallen. Het wordt zeer warm en ook benauwd, met maximumtemperaturen tot 27 graden.

Vanavond en vannacht houden we de buien met daarbij een grote kans op onweer, ook hagel en flink wat regen. Het wordt niet kouder dan 18 graden vannacht. Morgen is bewolkt met regen, maar in het wolkenpakket zitten eerst ook nog buien verscholen en kan het onweren. Daardoor is er sprake van zowel lichte regen, maar soms ook hoosbuien die lokaal mogelijk meer dan 20mm neerslag geven. Het wordt ongeveer 21 graden, met weinig wind.

Maandag is het wisselend tot zwaar bewolkt met wat koeler weer, rond 20-21 graden en mogelijk een laatste bui. Dinsdag blijft droog en de dagen daarna zijn er afwisselend zon en stapelwolken, met af en toe een regenbui. De maximumtemperaturen komen te liggen rond 22-23 graden.