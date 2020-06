Maatjes happen op Vlaggetjesdag Giro zonder Grenzen

​MUSSELKANAAL – Vandaag kwamen leden van KreisSportBund Emsland, onder aanvoering van hun president Michael Koop, maatjes happen in Musselkanaal.

De inmiddels traditioneel geworden Giro zonder Grenzen kon op 17 mei vanwege de Coronabeperkingen alleen op symbolische wijze door een beperkt aantal toerfietsers worden gereden. De daarbij opgedane ervaringen vormden aanleiding om de mogelijkheid te onderzoeken deze tocht langs de toeristische kroonjuwelen van Westerwolde en het aangrenzende Emsland de rest van dit jaar via het GPS-systeem ook aan te bieden aan de dan in onze regio verblijvende toeristen.

De plannen zijn inmiddels zo ver gevorderd dat deze binnenkort kunnen worden uitgevoerd. De organisatie berust wederom bij de Stichting Zandbergia in nauwe samenwerking met de KreisSportBund (KSB) Emsland en de RadSportClub (RSC) Papenburg.

Aan de hand van het GPS-systeem kunnen liefhebbers dan op elk gewenst moment en vanaf elke plaats langs de route deze grensoverschrijdende tocht fietsen. Men komt dan langs de fraaiste plekjes, zoals het buurtschap Ter Borg, de vesting Bourtange, de zacht glooiende omgeving van Steinbild, over de uitdagende Hilterberg om via het dal van de Eems en het historische Schloss Dankern Nederland te bereiken, alwaar de tocht in Ter Apel via de lommerrijke omgeving van het Klooster naar Girobolwerk Zandberg leidt, waarmee de cirkel rond is.

De organisatoren hebben vandaag, Vlaggetjesdag, aangegrepen om daarvoor de laatste puntjes op de i te zetten en om zodoende en op nadrukkelijk verzoek van de Duitse partners ook het aan de Giro zonder Grenzen verbonden folkloristische “Matjes Happen” in ere te houden.

De vierkoppige delegatie van de KreisSportBund Emsland kwam vanmiddag, onder aanvoering van hun president Michael Koop, maatjes happen bij Visboetiek Hendrik & Fiona in Musselkanaal. ​Aansluitend nam de Duitse delegatie een kijkje in zwembad De Horsten in Musselkanaal, dat volledig door vrijwilligers wordt gerund.

Foto’s: Johan de Boer