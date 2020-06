Michel Velt begint aan grote klus bij de Renneflat

STADSKANAAL – Gisteren is Michel Velt begonnen aan zijn grote muurschildering aan de zijkant van de Renneflat.

Michel Velt gaat op de zijkant van de Renneflat een grote muurschildering van 30 bij 10 meter van een vrouwenfiguur maken. Hij is hier gisteren mee begonnen. Hij wordt geassisteerd door Richard Lamain, een van de initiatiefnemers van Pop-up Galerie Metafoor de Renne.

De firma Lokken Groenvoorziening heeft voor dit project gratis een hoogwerker beschikbaar gesteld en de firma Olijslager de verf en benodigdheden.

In verband met de verwachte weersomstandigheden was de start voor het maken van deze muurschildering een week verplaatst. Of het weer dit weekend ook roet in het eten gooit is nog niet duidelijk. De werkzaamheden gaan naar verwachtingen zo’n 10 dagen duren.

Pop-up Galerie Metafoor de Renne is een expositie van diverse kunstenaars in een flatgebouw aan de Renne in Stadskanaal. De flat staat op de nominatie gesloopt te worden. De expositie is deze maand op zondag op afspraak te bekijken. Klik HIER voor onze reportage.

Beelden gemaakt door Ronny