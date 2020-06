Taalhuizen in Pekela, Oldambt en Veendam gaan weer open

PEKELA, VEENDAM, OLDAMBT – De afgelopen weken openden de bibliotheken in Oost-Groningen de deuren. Vanaf maandag 15 juni gaan ook de Taalhuizen in de gemeenten Pekela, Oldambt en Veendam weer open. Deelnemers kunnen vanaf deze datum, op afspraak, terecht in de bibliotheken.



Moeite met lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer? Je bent niet alleen. Het Taalhuis is dé plek in de bibliotheek waar je terecht kunt voor hulp. Je hoeft geen lid te zijn. Je vindt er bijvoorbeeld speciale leesboeken, oefenboeken en gratis taalcursussen. Vanaf maandag 15 juni gaan de Taalhuizen in Oost-Groningen weer open. In de gemeenten Pekela, Oldambt en Veendam kunnen deelnemers op afspraak langskomen.



Taalhuis Pekela

Het Taalhuis in de gemeente Pekela gaat weer open. Deelnemers kunnen telefonisch of per mail een afspraak maken met taalhuiscoördinator Marian Kiewiet (06 134 915 44 of TaalhuisPekela@outlook.com).

Woensdag van 10.00 – 12.00 uur in Bibliotheek Oude Pekela

Vrijdag van 8.30 – 10.00 uur bij Afeer

Taalhuis Oldambt

Het Taalhuis in de gemeente Oldambt gaat weer open. Deelnemers kunnen telefonisch of per mail een afspraak maken met taalhuiscoördinator Marian Kiewiet (06 134 915 44 of taalhuisoldambt@hotmail.com).

Dinsdag en donderdag van 10.15 – 12.15 uur in Bibliotheek Winschoten

Taalhuis Veendam

Het Taalhuis in de gemeente Veendam gaat weer open. Deelnemers kunnen telefonisch of per mail een afspraak maken met taalhuiscoördinator Lijja de Vries (06 256 813 50 of taalhuisveendam@noorderpoort.nl).

Maandag en dinsdag van 10.00 – 12.00 uur in Bibliotheek Veendam

