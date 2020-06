Groningers in opstand tegen corona-maatregelen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 13 juni 08:30 uur. Door John Havinga

WARM MET ONWEERSBUIEN

Er zijn vanochtend eerst nog wel zonnige momenten, maar vanmiddag wordt het wisselend tot zwaar bewolkt met regen- en ook onweersbuien. De maximumtemperaturen komen daarbij een stuk lager uit dan gisteren, met vanmiddag maximaal 21 á 22 graden. Plaatselijk zou er vanmiddag tijdens een stevige onweersbui, wel eens 10 mm neerslag kunnen vallen.

Vanavond en vannacht houden we de buien met daarbij grote kans op onweer, ook hagel. Het koelt vannacht af tot 15 graden. Morgen is bewolkt met buien, maar in de loop van de ochtend wordt het droog. In de middag schijnt dan af en toe de zon wel en wordt het maximaal 21 graden.

Dinsdag verloopt droog met afwisselend zon en vrij veel stapelwolken met maximumtemperaturen rond 22 graden. De dagen daarna zijn er afwisselend wolken en zonnige momenten, waarbij er geleidelijk wat vaker zonneschijn komt, maar ook af en toe een regenbui. De maximumtemperaturen komen te liggen rond 22 graden.