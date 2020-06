DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Neulehe

Tussen vrijdagmiddag en zaterdagochtend is ingebroken bij een bedrijfspand aan de Bovenplaatzen in Neulehe. De daders kwamen het gebouw binnen door een raam te forceren. De buit bestond uit een laptop en een lege kluis.

Ook werd in dezelfde periode ingebroken bij een kantoor van een bedrijf op het industrieterrein Hoeks. De daders verschaften zich met geweld toegang tot het pand. Voor zover men kan nagaan is daar niets gestolen.

Papenburg

In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken bij een bedrijf aan de Schulze-Delitzsch-Straße in Papenburg. De daders vernielden een raam en doorzochten het gebouw. De buit bestond uit een onbekend geldbedrag.

In dezelfde straat werd eveneens bij het pand van een woningbouwvereniging ingebroken. Het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd; ergens tussen dinsdag en zaterdag. Er werd niets gestolen.

Regio Leer

Het onweer van gisteravond deed de brandweer van de regio Leer 18 keer uitrukken. Het ergst getroffen waren de gemeenten Rhauderfehn en Ostrhauderfehn. Daar sloeg de bliksem meerdere keren in, zoals bij gebouwen aan de Bargkamp en de Hahnentanger Straße in Rhauderfehn. De inslagen leidden veroorzaakten geen brand.

In Ostrhauderfehn sloeg de bliksem in bij een gebouw aan de Schifferstraße. De bewoners, een ouder echtpaar, schrokken om 19.20 uur van een luide knal. Er ontstond er brand aan het dak. De brandweer had het vuur snel onder controle. Ondanks het snelle ingrijpen werd een derde gedeelte van het dak door het vuur verwoest. Ook sloeg daar de bliksem in bij een hoogspanningsmast en een boom.

In Burlage was sprake van wateroverlast. Een gebouw moest leeggepompt worden en er werden zandzakken neergelegd. De lege zandzakken werden door brandweer Jemgum met een auto van Weener naar Burlage gebracht om daar gevuld te worden

In Holte, Klostermoor en Rhaudermoor was ook sprake van stormschade.

Er raakte niemand gewond.