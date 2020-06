“Superdag” bij Pop-up Galerie Metafoor de Renne

STADSKANAAL – Bij Pop-up Galerie Metafoor de Renne hebben ze vandaag een superdag gehad, aldus mede organisator Ada Tolboom.

Pop-up Galerie Metafoor de Renne is een expositie van diverse kunstenaars in een flatgebouw aan de Renne in Stadskanaal. De flat staat op de nominatie gesloopt te worden.

De expositie is deze maand op zondag op afspraak te zien. Dit kan door een mail met je naam, het aantal personen, je 06 nummer en je voorkeurstijd te sturen aan adatolboom@hotmail.com Klik HIER voor onze reportage.

Vandaag kwamen weer 60 personen de expositie bekijken; meer mag op dit moment vanwege de corona-maatregelen niet. Onder hen was een echtpaar dat op 14 juni 1963 is getrouwd. De man droeg toen zijn echtgenote over de drempel van een van de appartementen van de Renneflat. Vandaag namen ze er op hun trouwdag een kijkje. Het appartement was voor deze gelegenheid versierd.

Vintage Velvet speelde haar debuut. Gitaar en zang Jan Eilert, zang en percussie Linda von Stein en Jolanda van Boven. Zij speelden covers en eigen songs Akoestische Americana, Roots, Folk en Blues muziek. Esmé maakt haar debuut als muurschildereres.

De reacties van de bezoekers waren vandaag weer zeer positief. Ook de kunstenaars zijn enthousiast. Inmiddels is er weer een aantal kunstenaars bijgekomen die hun werk in een van de 100 appartementen exposeert.

Michel Velt is bezig op de zijkant van de Renneflat een grote muurschildering van 30 bij 10 meter te maken. Hij is hier vrijdag mee begonnen. Hij wordt geassisteerd door Richard Lamain, een van de initiatiefnemers van Pop-up Galerie Metafoor de Renne.

De firma Lokken Groenvoorziening heeft voor dit project gratis een hoogwerker beschikbaar gesteld en de firma Olijslager de verf en benodigdheden. Michel is dagelijks met zijn project bezig. U bent vrij een kijkje te komen nemen.

Helaas zijn er ook minder leuke zaken te melden. De flat wordt namelijk met regelmaat bezocht door vandalen. Hoe ze binnen komen is niet duidelijk. Dit weekend hebben ze onder anderen de voorraad koffie en thee gestolen die de initiatiefnemers van de Pop-up Galerie voor de open dagen had aangeschaft. Ook stonden spullen van het sloopbedrijf klaar om meegenomen te worden en wordt er naar verluidt koper gestolen. Mogelijk zijn de daders tijdens hun bezigheden gestoord.

Foto’s: Ronny en André Dümmer