BLIJHAM – Tot teleurstelling van de vele kunst-, cultuur- en tuinliefhebbers in de regio Westerwolde en Oldambt moesten de Tweekarspelen kunstroute en de tuinen- en kunstroute Westerwolde Rijgt worden geschrapt. De oorzaak zal duidelijk zijn: de corona-crisis had roet in het eten gegooid. Voor deze liefhebbers is er nu toch een lichtpuntje: onder de naam Tuin- en Kunstroute in en om Blijham gaat een aantal kunstenaars hun deuren en tuinen openen voor het publiek. U kunt er van vrijdag 19 juni tot en met zondag 28 juni, van 10 tot 17 uur, terecht.

De deelnemers aan deze route zijn:



Arthur Ros (Atelier Boombaard), Hoofdweg 37, 9697 NA Blijham. Abstracte en figuratieve (bloemfiguren, bladvormen) objecten van metaal, veelal met glasbrokken aangevuld.



Willem van de Sanden (Atelier Wedderveer), Tritonlaan 1, 9698 PG Wedderveer (350 m. van de Hoofdweg). Schilderijen, etsen en tekeningen in min of meer absurdistisch/surrealistische stijl.



Thea van der Hout (De Houtstek), Bouwteweg 2, 9697 XN Blijham. Verrassende tuin van ruim 4.000 m2. Expositieruimte. Gastexposant is Peter Scheedler (Ruigstaal). Zowel figuratieve als abstracte objecten en sculpturen, veelal in Cortenstaal.



Greet Kloeg, Oosteinde 33, 9697 XE Blijham. Assamblages, objects trouvés. Bestaande, vaak gevonden, materialen zijn samengevoegd tot fantasierijke kunstwerken. Gastexposant is Hans Boers (Atelier Mana). Kleurrijke abstracte en figuratieve (veelal dierfiguren) objecten van keramiek.

U bent er van 19 tot en met 28 juni van harte welkom. Uiteraard zorgen de deelnemers er voor dat uw bezoek op een corona-veilige manier kan plaatsvinden.

Bron: Facebook