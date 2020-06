VRIESCHELOO – “Veerkracht in coronatijd”, dat is de titel die de documentaire over Westerwolde in coronatijd zal krijgen.



Opeens zijn alle vrijheden en zekerheden van ons bestaan bedreigd.

We hebben veerkracht nodig. We voelen hoe belangrijk onze onderlinge verbondenheid is. Al onze creativiteit is nodig om een nieuwe koers te vinden. In de samenleving veranderen inzichten over wat we wel en niet belangrijk vinden. Geert Mak zei in een documentaire: ’Herken je geschiedenis als je er middenin zit?’

Waarschijnlijk voelen we nu allemaal dat deze periode invloed heeft op de toekomst. Maar welke toekomst? Hoe moet die er uit zien? Wat betekent deze periode voor jezelf, voor je omgeving en de samenleving?

Jaco Troost en Agnes Spruit – ook supporters van Cittaslow, gaan een documentaire maken over Westerwolde in coronatijd.

Daarover sprak Agnes zaterdag met Geert Smit in het programma Brunchroom op Radio Westerwolde.

Ze willen supporters van Cittaslow aan het woord laten. Het gaat niet alleen over het bedrijf of de instelling waarin je werkt, maar ook over een breder perspectief op de samenleving.

We zijn op zoek naar verschillende invalshoeken zoals bedrijf en werk, vrijwilligerswerk, buurt en samenleving, milieu en klimaat, filosoferen, hoop en toekomst. De documentaire willen ze maken voor de website van Cittaslow ( www.cittaslowwesterwolde.nl) Daar hebben ze eerder een filmpje voor gemaakt (zie ’Kopje Genieten’ op de website) en zijn ook met filmpjes van andere supporters bezig die later dit jaar op de website komen.

Wil je meedoen met ’Veerkracht in coronatijd’? Neem dan contact op met Agnes en Jaco via email: agnesspruit@planet.nl.

Je kan je aanmelden t/m vrijdag 19 juni 2020.

Na die periode nemen ze contact op. Afhankelijk van het aantal reacties wordt bekeken met hoeveel mensen en wie ze gaan filmen.