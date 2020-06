Acantus gaat woningen op een andere manier toewijzen

REGIO – Vanaf 30 juni 2020 gaat Acantus haar woningen op een andere manier toewijzen. De meeste woningen worden dan niet meer via loting toegewezen, maar op basis van inschrijfduur. Door op deze manier te gaan werken, is de verwachting dat woningzoekenden sneller een woning hebben op de gewenste plek in Noord- en Oost-Groningen.



90% op basis van inschrijfduur, 10% loting

Woningzoekenden kunnen net als nu reageren op een woning. De woningzoekende die het langst staat ingeschreven, krijgt de woning toegewezen. Een klein deel van de woningen blijft Acantus aanbieden via loting, zodat ook de woningzoekenden die snel een woning nodig hebben kans maken. Het aanbod waarbij via inschrijfduur of loting geen reacties komen, is direct beschikbaar.

Wonen op de gewenste plek

Linda Stol, manager Wonen bij Acantus:

“Iedere dag werken wij samen met onze partners aan woonplezier voor onze huurders. Woonplezier begint natuurlijk bij het hebben van een fijne woning op de juiste plek. Het zorgen van de juiste match tussen een vrijgekomen woning en de woningzoekende is dan van belang. We zijn daarom gestart met gesprekken met onze huurders, huurdersorganisaties en partners in de regio. Ook hebben we onderzoek gedaan onder woningzoekenden en nieuwe huurders. Wat heel sterk naar voren kwam, was dat de meeste mensen heel goed weten waar ze willen wonen en ook bereid zijn daarop te wachten.



Dat kan beter met het toewijzen op inschrijfduur i.p.v. met het huidige systeem van loting. Om mensen die door omstandigheden met spoed een woning nodig hebben ook goed te kunnen bedienen, verloten we nog steeds ongeveer 10% van het aanbod. We zijn er als Acantus trots op dat we dit nieuwe model, samen met onze huurders en woningzoekenden, hebben gekozen en uitgewerkt.”



Nieuwe website

Op 30 juni 2020 lanceert Acantus een compleet nieuwe website: woningzoeken.acantus.nl. Op deze site wordt iedere werkdag nieuw woningaanbod gepubliceerd. Woningzoekenden hebben een week de tijd om daarop te reageren. De woningzoekenden krijgen automatisch bericht om hun account op 30 juni te activeren. De inschrijfduur wordt meegenomen tot een maximum van 5 jaar. Na activatie kan iedere woningzoekende weer reageren op het woningaanbod. We tonen direct het passende aanbod op basis van woonwensen en inkomen.



Theo van Poppel, huurder van Acantus en lid van huurdersorganisatie HIP (Huurders in Pekela) heeft namens de Huurderskoepel Acantus meegewerkt aan het testen van de nieuwe website. “Ik heb vooral goed gekeken of het voor iedereen duidelijk is wat te doen op de site. Ook voor bijvoorbeeld een ouder iemand. Het ziet er allemaal mooi uit, heel overzichtelijk!”

Bron: Acantus