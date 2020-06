Auto’s bekrast in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Tijdens het weekend zijn in de omgeving van de Appelhof in Oude Pekela auto’s bekrast.

Tussen vrijdag 12 juni 17:30 uur en zondag 14 juni 15:00 uur zijn in de omgeving van de Appelhof in Oude Pekela meerdere auto’s bekrast. Mocht je ook slachtoffer zijn geworden van dergelijke vernielingen, dan adviseert de politie om hiervan aangifte te doen, dit kan het beste via internet https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

Mocht je getuige zijn geweest van het plegen van deze vernielingen of weet je wie deze vernielingen heeft / hebben gepleegd, dan verzoekt de politie je dit te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000