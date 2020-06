DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Zaterdag is er een insluiping geweest bij een woning aan de Marktstiege in Meppen. Terwijl de bewoners in de tuin zaten zijn tussen 13.00 en 16.00 uur meerdere cadeaubonnen uit de woning gestolen.

Lathen

Tussen zaterdag 12.00 uur en zondag 18.30 uur is bij een geparkeerde vrachtwagen de tankdop opengebroken. De auto stond op dat moment geparkeerd aan de Hafenstraße in Lathen. De daders tapten zo’n 100 liter diesel af.

In de nacht van zaterdag op zondag is tussen half drie en half vier uit de tuin bij een woning aan de Schubertring in Lathen een robotmaaier gestolen. De dieven namen ook het laadstation mee. De schade bedraagt enkele honderden euro’s.

Lingen

Tijdens hevige regenbuien vonden gisteravond op de A31 drie ongevallen plaats. Tussen de afslagen Ochtrup-Nord en Schüttorf-Ost verloor een 24 jarige automobilist om kwart voor elf door aquaplaning de controle over zijn voertuig. De auto tolde over de rijbaan en botste daarbij meerdere keren tegen de midden- en rechtervangrail. De automobilist is gewond naar het ziekenhuis in Rheine gebracht. Ten gevolge van het ongeval was de weg twee uur afgesloten om de auto te bergen en losgeraakte onderdelen te verwijderen. Door de afsluiting ontstond er een file van bijna twee kilometer.

Ook de twee andere ongevallen ontstonden tijdens aquaplaning. De 33 en 21 jarige betrokkenen bleven ongedeerd. Evenals de bestuurder uit Emden botsten zij met hun auto’s tegen de vangrail. De auto’s kunnen als verloren worden beschouwd. De politie schat de totale schade op 50.000 euro.

Surwold

Vannacht is aan de Hauptstraße in Börgerwald ingebroken bij een tankstation. De daders kwamen tussen half één en half vier het gebouw binnen door het plexiglas van de toegangsdeur in te slaan. De buit bestond uit sigaretten, alcoholische dranken en een kluis. De schade wordt op meerdere tienduizenden euro’s geschat.

Bunde

Zaterdagochtend heeft het grensoverschrijdend politieteam op de A280, tussen Bad Nieuweschans en Bunde, een 44 jarige bestuurder van een bestelbus aangehouden. Hij was kort daarvoor de grens gepasseerd.

In de bestelbus werden meer dan 100 deels kostbare gebruikte elektrische apparaten aangetroffen. Omdat de 44 jarige Pool geen geloofwaardig verhaal had hoe hij aan de spullen kwam, controleerde de politie de serienummers van de apparaten. Daarbij kwam naar voren dat 37 machines in Nederland waren gestolen. Of de andere apparaten ook van diefstal afkomstig zijn wordt nog onderzocht. (zie foto van Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim )

Ook werden in de bestelbus zes laptops, twee fotocamera’s en een lens aangetroffen. Deze zijn, evenals de rest van het apparatuur, in beslag genomen.