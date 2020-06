Kunstenaarscollectief RinseKoetjeBil schildert live in het MOW

BELLINGWOLDE – In een aantal schilderperformances werken Jitske Rinsma, Eske Koetje en Klaas Bil aan de voltooiing van het werk ‘Onderweg naar Arcadië’. Om dit COVID-proof te doen, pakken de kunstenaars zich veilig in.

Collectief “RinseKoetjeBil” diende bij het MOW een bijzonder plan in om bij te dragen aan de tentoonstelling ‘Vitamine K, kunst waar je van opknapt.’ De drie kunstenaars gaan gezamenlijk aan de slag met acrylverf op een doek van 3 x 2.5 meter. Daarop moet ‘Arcadië’ verschijnen, een soort Utopia, een ideaal-landschap. De weg er naartoe is prachtig en vol verrassingen maar niet altijd makkelijk.

Om het doel te bereiken moeten de kunstenaars ‘coronaproof’ te werk gaan. Anderhalve meter afstand houden kan alleen als zij zich hullen in pakken die hun lichaam helemaal bedekken. Mondkapjes maken de outfit compleet maar ook erg warm en benauwd. Een fysieke uitdaging voor de kunstenaars!

Ondanks deze beperkingen verwacht het museum een kleurrijk tafereel, waaraan bezoekers een positief gevoel overhouden. Al eerder liet het collectief zien dat ze met wandschilderingen een gezonde invloed kunnen uitoefenen op bezoekers. Voor het UMCG maakten ze van een lelijke bouwwand in de Fonteinstraat de fraaie wandschildering ‘De Optocht.’

Bezoekers van het museum kunnen het drietal aan het werk zien op de zondagen 21 en 28 juni en op zondag 5 juli. Afhankelijk van de vordering van het werk, plant het collectief eventueel extra data.

Over de kunstenaars

Jitske Rinsma, Eske Koetje en Klaas Bil vormen samen het collectief RinseKoetjeBil. Saaie, eentonige of troosteloze ruimtes veranderen zij graag in interessante ruimtes, waar wat te zien en te beleven is. Ze werken op elk denkbaar formaat en ondergrond en het liefst op plaatsen waar publiek is, want niet alleen het resultaat maar ook het maakproces zien zij als een beleving.

Over het MOW

Daar waar het weidse Oldambt het romantische Westerwolde ontmoet, vind je het MOW, een modern en eigenzinnig museum, met steeds weer nieuwe tentoonstellingen.

Looptijd: zondag 21 en 28 juni en zondag 5 juli.

