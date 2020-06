Niet één maar twee baby-olifanten op komst in WILDLANDS

EMMEN – De olifantenkoeien Mingalar Oo en Ma Yay Yee uit WILDLANDS Adventure Zoo Emmen zijn beiden drachtig. De dames zijn op dit moment halverwege en de twee baby-olifantjes worden in het voorjaar van 2021 verwacht. Olifanten hebben een draagtijd van gemiddeld 22 maanden. De vader is dan ook niet de in mei gearriveerde stier Timber, maar zijn voorganger Mekong.

Mekong verhuisde eind mei naar een olifantenpark in Zwitserland. Reden daarvoor was dat hij geen enkele interesse toonde in het jongste olifantenvrouwtje in Emmen. Maar nu blijkt dat hij de twee anderen wél heeft gedekt. Dit is niet de eerste keer: in 2018 werden in WILDLANDS al twee zoons van hem geboren. De olifantenkudde in Emmen bestaat op dit moment uit tien olifanten.

Om de populatie Aziatische olifanten in dierentuinen genetisch gezond te houden, bestaat er een fokprogramma, een EEP. Dit is een soort huwelijksbureau die de genetische variatie van de olifanten zo groot mogelijk houdt. Er worden vanuit het stamboek fokparen gevormd die niet aan elkaar verwant zijn. Voor de Aziatische olifanten coördineert Diergaarde Blijdorp het internationale fokprogramma. Dit fokprogramma is ook de reden dat de bullenwissel eind mei plaatsvond. Het is de bedoeling dat de vanuit Rotterdam aangekomen olifantenstier Timber met het jongste vrouwtje Swe Zin gaat paren. Daar liet hij geen gras over groeien: twee weken na zijn aankomst zijn de eerste dekkingen al gezien.

