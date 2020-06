Oldambt organiseert aanbesteding voor aardgasvrije gebouwen

OLDAMBT – Gemeente Oldambt wil zoveel mogelijk gebouwen aardgasvrij maken. Nieuwe gebouwen, zoals de brede school in Scheemda en het nieuwe gemeentehuis in Winschoten, worden al aardgasloos gebouwd. Maar ook bestaande gemeentelijke gebouwen moeten van het aardgas af. Daarom start Oldambt in september 2020 met een aanbestedingstraject om een partij te vinden die bestaande gebouwen aardgasvrij kan maken.

Gemeentelijke gebouwen

De aanbesteding richt zich op ongeveer 25 gemeentelijke gebouwen met een gasaansluiting, zoals sporthallen, gymzalen, werkplaatsen, kantoren en multifunctionele gebouwen. De kosten om al deze gebouwen van energie te voorzien, zijn ongeveer 500.000 euro per jaar.

Organisaties uit Oldambt kunnen aanhaken

Het aanbestedingstraject is niet alleen bedoeld voor gemeentelijke gebouwen. Ook Oldambtster organisaties die eigenaar zijn van een gebouw – zoals een sportaccommodatie, dorpshuis, school, cultuurhuis, welzijnsorganisatie of zorgaanbieder – kunnen zich bij de gemeente aanmelden om mee te doen aan deze aanbesteding.

Uitdagende opdracht

“De partij die de opdracht aanneemt, gaat een mooie uitdaging aan,” zegt wethouder vastgoed Erich Wünker. “We zoeken namelijk een partij die zoveel mogelijk gebouwen aardgasvrij kan maken binnen de bestaande begroting. Dat betekent dat de opdracht zelf én de energierekeningen, netwerkkosten en onderhoudskosten samen niet hoger mogen zijn dan wat de gemeente op dit moment betaalt voor alle energiegerelateerde kosten. Voor de opdracht stellen we de begrote middelen tot 2050 beschikbaar. De opdracht moet binnen 10 jaar zijn afgerond.”

Wensen van de gemeente

Partijen die zich in willen schrijven voor de aanbestedingsprocedure worden uitgedaagd om te laten zien welke mogelijkheden er zijn om zoveel mogelijk gebouwen aardgasvrij te maken. Maar dat is volgens wethouder duurzaamheid Bard Boon niet de enige wens van de gemeente: “We willen met de aanpassingen aan de gebouwen niet alleen van het aardgas af, maar ook onze CO2-uitstoot verminderen en bijdragen aan de VN Werelddoelen. Daarnaast zijn we niet alleen op zoek naar een alternatief voor aardgas, maar vragen we inschrijvers ook om energiebesparende, isolerende, energieleverende, kostenbesparende en verduurzamende maatregelen voor te stellen.”

Online marktontmoeting

Om meer informatie over de opdracht te krijgen, organiseert de gemeente op 23 juni, van 13.00 tot 16.00 uur, een online marktontmoeting. Aanmelden voor de online marktontmoeting kan via een e-mail naar inkoop@gemeente-oldambt.nl. Oldambtster bedrijven en organisaties die graag willen aansluiten bij het aanbestedingstraject kunnen zich tot 15 augustus aanmelden via hetzelfde e-mailadres.

