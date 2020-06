Toezicht Wmo laat positieve resultaten zien in gemeenten Pekela en Veendam

PEKELA, VEENDAM – Het toezicht op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de geleverde zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) laat positieve resultaten zien. Vanaf de start van het toezicht in de gemeenten Veendam en Pekela zijn er ongeveer 60 zorgaanbieders onderzocht, waarvan ruim 50 in orde werden bevonden. Toezichthouders onderzoeken of de zorgaanbieders handelen volgens de geldende kaders. De gemeenten trekken hierin gezamenlijk op.

Onderzoek

Ieder jaar worden er meerdere onderzoeken uitgevoerd naar zorgaanbieders. Onderzoeken richten zich vooral op (PGB) aanbieders waar de gemeente geen contract mee heeft omdat het risico op minder goede zorg daar het grootst is. Een onderzoek start vaak naar aanleiding van een melding. Dit kan een melding zijn van bijvoorbeeld een cliënt, familielid, andere zorgaanbieder of overheidsinstantie. De toezichthouder onderzoekt de melding en verzamelt informatie over de zorgaanbieder.





Resultaten

Vanaf de start van het toezicht in 2015 zijn er ongeveer 60 zorgaanbieders in beeld geweest en onderzocht. Bij zeven aanbieders werden na het onderzoek geen indicaties (afspraken over zorg) meer afgegeven aan cliënten. Bij een tweetal aanbieders kon worden volstaan met het opleggen van een verbetertraject, gekoppeld aan termijnen. Voldoet de aanbieder niet aan de voorschriften binnen deze termijn, dan volgen andere maatregelen. In één geval is aangifte gedaan van mogelijk strafbare feiten. Dit heeft geleid tot een veroordeling van de betreffende aanbieder voor valsheid in geschrifte.

Ervaring van de cliënt belangrijk

Wethouder Ans Grimbergen van de gemeente Veendam: “Tijdens een onderzoek worden verschillende onderdelen bekeken. Belangrijk hierin is de ervaring van de cliënt over de ontvangen zorg. Ook een inspectie op locatie en het doornemen van de administratie van de aanbieder kan onderdeel uitmaken van het onderzoek”. Doel van het toezicht is het verbeteren van de kwaliteit van de aangeboden zorg. Bij elk onderzoek wordt er gekeken hoe de zorg verbeterd kan worden. Pas als geen van de maatregelen effect heeft, worden er geen indicaties meer afgegeven.





Gemeenten verantwoordelijk

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de geleverde zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeenten Pekela en Veendam hebben hiervoor gezamenlijk toezichthouders aangesteld.

