Live: Inforaad over de jaarrekening gemeente Pekela

PEKELA – Vanavond vanaf 19.30 uur kunt u via deze website de inforaad van de gemeente Pekela live volgen. Ook via de radio is de uitzending te volgen.



In de gemeente Pekela is Radio Westerwolde te ontvangen via de ether op 107.3 FM. Op de analoge kabel via 104.1 FM en via Ziggo Digitaal op kanaal 918 – 1918 of 2918.