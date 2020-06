Ontdek de wereld van licht, show en techniek bij M • M • X in MartiniPlaza

GRONINGEN – MartiniPlaza organiseert van zaterdag 4 t/m 25 juli een bijzondere expositie: M • M • X (MartiniPlaza Mega Xperience). Een zinnenprikkelende reis langs multimedia experiences met 3D animaties, holografische projecties, lasers, sound en een spectaculaire eindshow. Een ongekend spektakel voor de zintuigen. Slechts 3 weken te zien in MartiniPlaza Groningen.



Wat kan je verwachten?

De locatie is opgebouwd in verschillende ruimtes, zogenaamde experiences. Je betreedt een surrealistische omgeving met diverse licht- en geluidshows. Als bezoeker wandel je in tijdsloten van de ene naar de andere experience. Het programma duurt ongeveer 40 minuten en is leuk voor jong en oud. Na afloop is er de mogelijkheid om wat te drinken en eten bij de horeca-uitgifte.



Veilig te bezoeken

De show is zo ingericht dat de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Per experience geldt een maximum van 8 personen. Daarnaast vindt bezoek uitsluitend plaats in een vooraf gereserveerd tijdvak. Reserveren (kaart kopen) is verplicht.



Over DTL Lasertechniek

M • M • X is speciaal samengesteld voor MartiniPlaza door DTL Lasertechniek. DTL verzorgt al 34 jaar (inter)nationale laser & multimedia shows en heeft een indrukwekkend aantal shows ontwikkeld en uitgevoerd in o.a. Monaco, Koeweit, Israël en in China. In april en mei 2020 verzorgde DTL de laserprojectie en het uitlichten van de Martinitoren in Groningen en eerder waren ze zichtbaar met een eigen show op het populaire China Light Festival in Haren (ruim 50.000 bezoekers).

