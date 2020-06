The Phone House wil zijn container terug

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 16 juni 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

OVERWEGEND DROOG

Het wordt een rustige dag met een zwakke veranderlijke wind. Maar juist bij ons blijft het op de meeste plaatsen droog, want de kans op onweer is vandaag groter in het midden en zuiden van het land. Wel is er kans op een enkele regenbui, maar de zonnige perioden hebben vanmiddag de overhand. Heel warm wordt het niet met 20 tot 22 graden.

Vanavond en vannacht biljft het wisselend bewolkt met kans op een enkele regenbui en wat nevelig weer. Minimumtemperatuur rond 14 graden. Morgen komt er een matige noordoostenwind, maar voor het weer maakt dat niet veel uit: er zijn zonnige perioden en wolkenvelden, met kans op een enkele bui. Maar ook morgen is de kans op onweer bij ons heel klein. Maximum morgen rond 23 graden.

Donderdag is de kans op een regen- of onweersbui groter, vrijdag en zaterdag is het droog. De middagtemperatuur verandert weinig en wordt 21 tot 23 graden.