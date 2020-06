Bloemenzee van Alida Everts in Huisje Manning in Stadskanaal

STADSKANAAL – Vanaf 30 juni is in Huisje Manning, de tentoonstellingsruimte van het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal, een expositie van Alida Everts te zien. Haar werk vormt een ode aan de planten- en bloemenwereld en de Groninger kunstenares zal Huisje Manning deze zomer dan ook omvormen tot een bloemenzee. Everts exposeert haar keramisch werk in combinatie met schilderijen.

Voor de aanvankelijk als bloemiste opgeleide kunstenares is dit een inspirerende plek om haar werk te laten zien. De naamgever van het huisje was immers tuinman Manning die hier tot begin jaren 80 van de vorige eeuw woonde. Alida Everts werd bekend met haar bloemstillevens. Grote en kleinere assemblages van bloemen en planten voerde ze ook uit in keramiek, van ruw aardewerk tot verfijnde geglazuurde objecten. In 2018 won ze met een van haar werken de prijs die verbonden is aan de Keramiek Triënnale in het Coda, Apeldoorn.

De expositie van Alida Everts is de 7de editie van de reeks solotentoonstellingen voor keramische kunst, die plaatsvindt onder de naam Witte Olifanten. Deze naam verwijst in overdrachtelijke zin naar iets zeldzaams, iets moois en kostbaars, te duur om te onderhouden, te kostbaar om weg te doen.

De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Kunstraad Groningen, de Stichting Achterbergh-Domhof en het Wildervankfonds.

Expositie ‘Witte Olifanten VII’ door Alida Everts

Datum: van 30 juni tot en met 27 september 2020

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur, 1e zondag van de maand 14.00-17.00. Daarbuiten in overleg.

Plaats: Streekhistorisch Centrum, Ceresstraat 2, 9502EA Stadskanaal. Tel. 0599-612649;

Vooraf te reserveren via www.streekhistorischcentrum.nl of www.witteolifantenstadskanaal.nl

Check de website www.witteolifantenstadskanaal.nl voor extra activiteiten.

