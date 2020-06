Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 17 juni 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het is bij ons opnieuw een overwegend droge dag met vrij veel bewolking en af en toe zon, maar vanmiddag en vanavond is er ook kans op een bui. Meer kans op buien of motregen is er in Drenthe. De maximumtemperatuur is ongeveer 22 graden, de wind is zwak tot matig uit het noordoosten, windkracht 2 tot 3.

Vannacht neemt de kans op wat regen toe, morgen lijkt een tamelijk natte dag te worden met regelmatig regen en motregen, vooral in de middag en avond. Ook morgen is de maximumtemperatuur 22 a 23 graden.

Vrijdag krijgen we een ander weertype met een zuidwestenwind, een enkele bui en zonnige perioden, maximum vrijdag en zaterdag van 20 tot 22 graden. Vanaf zondag gaat de temperatuur omhoog naar 24 tot 26 graden.