DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Papenburg

Gistermiddag is de brandweer van Papenburg om half vijf uitgerukt naar een appartementencomplex aan de Splitting links. Daar had iemand een pannetje op het vuur vergeten.

De brandweer forceerde de deur van de woning en doofde het vuur. Vervolgens werd de woning geventileerd. Er raakte niemand gewond.

Haren

Tussen maandagavond half tien en dinsdagmorgen half negen is een poging tot inbraak gedaan bij een Mercedes Sprinter. De bestelbus stond geparkeerd aan de Belmfort in Haren. De daders zijn er niet in geslaagd de deuren van de auto open te krijgen. Wel ontstond er schade ter hoogte van 1.500 euro aan de wagen.

Werpeloh

Tussen zondagmiddag drie uur en dinsdagavond half zeven is een poging tot inbraak gedaan bij een woning aan de Zum Windberg in Werpeloh. Het is de daders niet gelukt het pand binnen te komen. Getuigen worden verzocht de politie van Sögel te bellen.

Lingen

Vanmorgen zijn tijdens regenbuien op de A31 in korte tijd vier ongevallen gebeurd. De eerste twee ongelukken gebeurden kort voor zes uur. Tussen de afritten Lingen en Emsbüren verloren ter hoogte van de parkeerplaats Bergler-Feld twee automobilisten de controle over hun voertuigen en botsten tegen de midden-vangrail en belandden vervolgens in de berm. Om twintig over zes belandde een auto bij de afrit Schüttorf Oost tegen de vangrail en om acht uur gebeurde hetzelfde tussen de afslagen Schüttorf Oost en Ochtrup noord.

Bij de ongevallen raakte niemand gewond. De schade aan de auto’s en de vangrails is groot. Volgens de politie waren de ongevallen te wijten aan een niet aangepaste snelheid tijdens de slechte weersomstandigheden.