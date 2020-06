Onderzoek brandstichting café Het Geveltje Coevorden

COEVORDEN – In de nacht van zondag 31 mei op maandag 1 juni is er tussen 02.00-03.00 uur brand uitgebroken in een café Het Geveltje aan de Friesestraat in Coevorden waarbij de 58-jarige eigenaar van het café om het leven is gekomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat er sprake was van brandstichting.

Op dinsdag 17 juni is het laatste forensisch onderzoek bij café Het Geveltje afgerond. Daarna heeft de politie de zogenaamde plaats delict opgeheven en overgedragen aan de nabestaanden. Bij het onderzoek zijn brand versnellende middelen gevonden. De politie gaat daarom uit van brandstichting. Dit betekent uiteraard dat de politie onderzoekt wie deze brand gesticht heeft. Het onderzoek is dan ook nog gaande. Ze verhoren getuigen, kijken de beelden uit en zijn nog in afwachting van forensische uitslagen.

Getuigen

De politie komt daarnaast nog altijd graag in contact met mensen die zich nog niet gemeld hebben bij de politie, maar mogelijk wel nuttige informatie hebben. Bent u bijvoorbeeld in het bezit van camerabeelden? Dan vragen ze u met klem deze met ons te delen.

Informatie

De politie wil er graag achter komen wat zich precies heeft afgespeeld. Heeft u informatie over deze brand? Heeft u bijvoorbeeld iets afwijkends gezien dat mogelijk verband houdt met de brand of heeft u iets gehoord? Uw informatie kan van belang zijn voor het onderzoek, hoe klein dan ook. Neem contact met ons op door de Opsporingstiplijn te bellen op 0800-6070 of maak gebruik van het tipformulier. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M-online.