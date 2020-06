Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Wollinghuizen

WOLLINGHUIZEN – Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg, Ooldrik Modderman en Els Eckhardt een wandeling door Wollinghuizen. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandeling Moenieks-Weende -Ruiten Aa vallei – Wollinghuizen 8 of 10 km

Woensdagmorgen 17-06-2020 startpunt Rustpunt Monieks te Weende. Deze wandeling was in het teken van Westerwolde Rijgt (om deze keer 2 tuinen te bezoeken tijdens de wandeling) , dit was eigenlijk ook de start dag van 10 dagen lang, in het teken van de vele mooi tuinen in Westerwolde. Helaas afgelast door Covid 19. Hopelijk volgend jaar betere tijden. Dus kregen we een andere route over wandelpaden- velden- Ruiten Aa – Dal van Ruiten A – Weende en Wollinghuizen.

Bij Moenieks worden we altijd gastvrij ontvangen door beheerdersechtpaar Tim en Claudine Marinot – Van Belleghem. MoeNieks staat voor een bloemrijke tuin met slingerende borders waarin wordt getuinierd. Op diverse plekken zijn mooie doorkijkjes naar het prachtige landschap rond de tuin. Bij de tuin hoort ook een grote biologische moestuin en een boomgaard. Neem plaats onder een perenboom, op het binnenplein, onder de kapschuur of op het podium aan de achterzijde van de kapschuur, vanwaar je een prachtig uit hebt over de tuin en het ruiten Aa dal daarachter. Laat je verwennen met eigengemaakt lekkers.

Bij MoeNieks ligt de klemtoon op genieten: niets moet. Tevens de eerste openingsdag, men, heeft net een grote verbouwing achter de rug. Het dak van de boerderij voorzien van isolatie en nieuwe dakpannen en veel nieuw schilderwerk. Verder is de vloer op de deel vernieuwd en komt er binnenkort nieuw sanitair en nieuwe kamers voor B&B.

De keuze voor de wandelaars onder prima weersomstandigheden 8 of 10 km te wandelen, dus keuze uit 2 groepen. Ook deze keer wederom vele nieuwe wandelaars (dat blijft ons steeds weer verbazen).

Onderweg was er wederom veel te zien van het oh zo mooie omgeving Westerwolde.

Weende: buurtschap/esgehucht Weende werd al genoemd in de vijftiende eeuw. De naam is waarschijnlijk afgeleid van ween, wene. Het Gronings woord voor wilg. In Weende staan een paar bijzondere boerderijen.

De Ruiten Aa: is een beek in Westerwolde en stroomt langs de dorpen Sellingen, Vlagwedde, Smeerling, Ter Wupping naar het dorp Wessinghuizen Momenteel wordt er gewerkt aan het landschap herstel in Renneborg-Ter Walslag

Onderweg verder nog gezien, vismigratie onderzoek in Westerwolde.

Boerderij voorheen bewoond door een bekende Nederlander/Groninger, Henk Bleeker. In het Dal van de Ruiten Aa , staat het Henk Bleeker bankje.

Ja en dan kom je in Wollinghuizen het pompstation van Ol Graitje tegen.

De route gaat over wandelpaden van Westerwolde wandelen en een gedeelte van het Noaberpad.

Ingezonden door Ooldrik Modderman

Foto’s: Ooldrik Modderman en Henny van Huizen

HIER vindt u meer foto’s