WILDLANDS recyclet PET-flessen

EMMEN – Vanaf vandaag kunnen bezoekers in WILDLANDS Adventure Zoo Emmen hun PET-fles inleveren, zodat deze wordt gerecycled.

Door het hele park staan speciale afvalbakken voor de plastic flessen en in Nortica staat een PET-activatiesysteem om extra aandacht te vragen voor recycling. Dit is één van de meest verregaande vormen van duurzaamheid in een Nederlandse dierentuin. De machine is zojuist door de Kinderraad van Advies van WILDLANDS officieel in gebruik genomen.

Dit duurzame circulaire systeem is een initiatief van WILDLANDS en Coca Cola, ondersteund door het WILDLANDS Natuur- en Educatiefonds, met samenwerking uit de regio. Het dierenpark zamelt de PET-flessen in, waarna AREA Reiniging ze gescheiden ophaalt. Nadat de flessen gespoeld zijn, maakt Cumapol Emmen er korrels van. Deze korrels gebruikt Coca Cola als grondstof voor de nieuwe PET-flessen. Wanneer bezoekers hun PET-fles inleveren bij het systeem in Nortica zien ze in het kort de ‘recycling-reis’ die de fles maakt voordat deze hergebruikt wordt. Bezoekers worden op deze manier in het park op een leuke én educatieve wijze geïnformeerd over hergebruik, recycling en het belang van het duurzaam omgaan met grondstoffen. Door het inzamelen van alle PET-flessen is in WILDLANDS een gesloten circuit gecreëerd waarin alle PET-flessen 100% worden hergebruikt.

WILDLANDS is al één van de meest duurzame dierenparken van Europa. Energie en water, grondstoffen en afvalstromen worden in het park al in een gesloten kringloop gebruikt. De natuur zelf is tijdens alle bouwprojecten een inspiratiebron. Enkele toepassingen op het park zijn bijvoorbeeld de Living Machine, het gebruik van zonnepanelen voor het opwekken van energie en het hergebruik van (bouw)materialen. Met deze flessenrecycling zet WILDLANDS, die het predicaat Green Key Goud al draagt, nog een stapje extra op het gebied van duurzaamheid.

