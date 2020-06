Ecologisch Alternatief: grove kap- en snoeiwerkzaamheden tijdens broedseizoen veroorzaakt onnodig dierenleed

WESTERWOLDE – Ecologisch Alternatief is geschokt over de grove kap- en snoeiwerkzaamheden die tijdens het broedseizoen plaatsvinden in de gemeente.

Voor het kappen van een boom is een vergunning nodig van de gemeente. Je mag niet zo maar een boom omzagen. Daar moeten redenen voor zijn. En als er goede redenen zijn, dient het kappen van de boom plaats te vinden zonder dat nesten worden verstoord, beschadigd of vernield. Dat staat in de Wet natuurbescherming. Het overtreden van deze bepaling uit de wet is een delict, waar de rechter een boete voor kan opleggen.

De gemeenteraad van Westerwolde heeft vorig jaar op 29 mei 2019 een motie aangenomen, waarin is vastgelegd dat een aanvrager van een kapvergunning wordt meegedeeld dat naast het wettelijke verbod tot het verstoren van nesten, bij voorkeur helemaal geen bomen gekapt mogen worden in het broedseizoen die duurt van 15 maart tot en met 15 juli.

De afgelopen week is Ecologisch Alternatief door veel inwoners benaderd over de grove kap en snoeiwerkzaamheden op verschillende plaatsen in onze gemeente. Er zijn, ondanks de door de gemeenteraad aangenomen motie, grote hoeveelheden bomen buitensporig gesnoeid en gekapt. Eén van de inwoners wist ons te melden dat ter plaatse van de Veelerveensterweg 1 in Vlagtwedde een grote oude eik is neergehaald waarin groene spechten een nest met jongen had dat met de boom mee de shredder is ingegaan, de ouders, urenlang in paniek, zoekend naar hun jongen achterlatend! Groene spechten zijn een beschermde vogelsoort.

Ecologisch Alternatief is geschokt, verontwaardigd en snapt werkelijk niet dat deze enorme schade aan onze flora en fauna plaats blijft vinden en dan ook nog eens tijdens het broedseizoen. Het is niet voor niets dat een boom pas gekapt mag worden nadat daarvoor een vergunning van de gemeente is verkregen. De gemeente is daarmee eindverantwoordelijk voor het wel of niet kappen van een boom. De gemeente is daarmee echter ook eindverantwoordelijk dat nesten van vogels niet verstoord worden. Ecologisch Alternatief pleit dan ook voor het invulling geven van een meer handhavende rol door de gemeente. Maar doet daarbij tevens een beroep op de eigen inwoners: doe aangifte bij de politie van kappen van en met groot materieel snoeien van bomen tijdens het broedseizoen en bij het verstoren of vernielen van nesten.

Gelukkig zijn veel inwoners zich bewust van de kwetsbaarheid van flora en fauna, gezien de vele reacties die Ecologisch Alternatief (helaas) heeft ontvangen de laatste weken. Naar aanleiding van de misdadige moord op het nest met jonge groene spechten heeft Ecologisch Alternatief schriftelijke vragen aan het college gesteld, om daarmee te bereiken dat de gemeente haar rol op pakt in het voorlichten van haar inwoners door hen expliciet te informeren dat kap en grove snoei in onze gemeente niet thuishoort tijdens het broedseizoen en daarmee bewustwording kweekt voor de zorg die wij allemaal dragen voor onze flora en fauna.

Ingezonden