Extra raadsvergadering gemeente Veendam op 22 juni

VEENDAM – Op maandag 22 juni 2020 is er een extra vergadering van de gemeenteraad van Veendam.

Tijdens deze raadsvergadering bespreekt de gemeenteraad onder andere het voorstel van het college om de samenwerking met de gemeente Pekela zoals nu vormgegeven in de gemeenschappelijke regeling De Kompanjie te beëindigen. De raadsvergadering begint om 19.30 uur en is, in verband met de maatregelen rondom het coronavirus, alleen online te volgen via de website.

Agenda

De agenda en stukken voor deze vergadering zijn te vinden via het raadsinformatiesysteem. Hier is de vergadering op maandag 22 juni ook live te volgen.

Inspreken

Inspreken tijdens de raadsvergadering is mogelijk als het onderwerp op de agenda staat. Om in te mogen spreken is er een aantal voorwaarden. Wilt u inspreken over een punt die op de agenda van vergadering staat? Neem dan contact op met de griffier.

Ingezonden