Jongeren winnen online kookworkshop

WINSCHOTEN, GRONINGEN – Leerlingen van het Dollard College en het Ubbo Emmius College in Winschoten en MBO Terra Food in Groningen mogen mee doen aan een online kookworkshop van cateraar Marije Lamsma.

In april daagde het IVN voortgezet onderwijs leerlingen uit de drie noordelijke provincies uit om een gezonde en duurzame maaltijd te bereiden voor hun ouders/verzorgers, broers en/of zussen. Kortom: voor iedereen met wie ze op dat moment zoveel tijd doorbrachten.

Een extra uitdaging was dat de leerlingen hun eigen kookkunsten moesten vastleggen in een vlog van maximaal 10 minuten. De leerlingen met de combinatie van het beste gerecht en de leukste vlog, maakten kans op een culinaire prijs. Inmiddels zijn de winnaars bekend en in Groningen betekent dit dat leerlingen van het Dollard College en het Ubbo Emmius College in Winschoten en MBO Terra Food in Groningen mee mogen doen met een online kookworkshop van cateraar Marije Lamsma.

Aandacht voor gezond eten

Toen IVN in april de oproep deed om mee te doen aan de kookchallenge, waren alle scholieren nog volledig thuis. En juist in een tijd waarin sporten even niet zomaar gaat, is het extra belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en aandacht te hebben voor gezond eten. Gelukkig leent het onderwerp voeding zich uitstekend voor een thuisopdracht. En dus daagde IVN jongeren uit via een video, waarin niet alleen een lekker gezond gerecht werd klaargemaakt, maar waarin ook tips werden gegeven voor het maken van een vlog.

Lekkere gerechten en creatieve vlogs

Hoewel het IVN natuurlijk hoopte en rekende op lekkere gerechten met veel groenten, waren ze alsnog enorm verrast door de creatieve inzendingen die ze kregen. Stamppot snijbonen/worteltjes met reebiefstuk, wraps met veel groenten, couscoussalade met knoflookgarnalen; zomaar een greep uit de gerechten die de jongeren maakten.

De winnende Groningse vlogs kwamen van Marloes Bouwman met haar nasi speciaal, Margriet Hut met een naanbroodpizza, Zoey Streur met haar lasagne met liefde gemaakt en van Jelien Timmermans met haar zoete aardappel met paksoi. Zij krijgen woensdag 24 juni een boodschappenpakket thuisbezorgd, waarmee ze onder begeleiding van cateraar Marije Lamsma een heerlijk diner kunnen gaan maken voor hun familie. Natuurlijk zitten er ook een paar leuke kookcadeaus in het pakket, zoals een winnaarsschort voor eeuwige roem.

Gezonde en duurzame keuzes

De kookchallenge werd georganiseerd door IVN Natuureducatie in opdracht van en gefinancierd door de Jong Leren Eten makelaars in de drie noordelijke provincies. Alle voortgezet onderwijs scholen in deze provincies mochten meedoen. Jong Leren eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Het doel is om kinderen en jongeren meer structureel in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijke doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Ingezonden