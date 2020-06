DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gisteravond moesten agenten in actie komen voor een ruzie in een woning aan de Emdener Straße in Papenburg. Een sterk onder invloed van alcohol verkerende man ging in zijn woning compleet door het lint en bedreigde zijn familieleden. Ook toen de politie was gearriveerd was de man niet tot bedaren te brengen.

Om zijn familieleden te beschermen moest hij de woning verlaten. Agentes wilden de man meenemen naar het politiebureau, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Een 24 jarige agente werd haar vinger gebeten en liep verwondingen op aan haar linker onderarm. Haar 39 jarige collega werd hard tegen haar ribben geslagen.

Uiteindelijk wisten ze de 49 jarige man naar het politiebureau te brengen, waar hij vannacht, nadat bij hem bloed was afgenomen, in een cel heeft doorgebracht. De man zal zich voor diverse zaken bij de rechter moeten verantwoorden.

Haren

In de nacht van dinsdag op woensdag is tussen 21.35 en 06.15 uur ingebroken bij een woning aan de Droste-Hülshoff-Straße in Haren. De buit bestond uit diverse soorten gereedschap, huishoudelijke apparaten en een spelcomputer.