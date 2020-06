Perikelen rond grenskantoor Bellingwolde duren voort

BELLINGWOLDE – Het grenskantoor in Bellingwolde is nog steeds niet officieel verkocht.

In juni 2018 werd een potentiële koper gevonden voor het grenskantoor aan de Rhederweg in Bellingwolde. Het gebouw staat al jaren leeg. De gemeente Westerwolde had het gebouw een jaar eerder voor het symbolisch bedrag van 1 euro gekocht. Het gebouw, wat als een van de rotte kiezen in het dorp wordt beschouwd, zou worden gesloopt wanneer niemand zich zou melden met een goed plan om het gebouwtje te behouden.

Bakker Beheermaatschappij meldde zich als belangstellende. Bakker Springs is gevestigd in Nederland (Groningen), Duitsland, China en India. Ze leveren standaardveren uit voorraad en speciaal op maat gemaakte veren in alle soorten en maten. De eigenaar woont in het grensgebied Duitsland.

Bakker Springs zou het pand en het perceel kopen voor het symbolisch bedrag van 1 euro. Het gebouw zou geheel gerenoveerd worden en teruggebracht worden in de oorspronkelijke staat (inclusief slagbomen). Het pand zou dan dienst gaan doen als kantoor voor drie/vier personen.

Maar nu, twee jaar later, staat het gebouw er nog steeds verlaten bij. De V.V.D. stelde hierover schriftelijke vragen. Het college gaf het volgende antwoord: “Bakker Springs BV, beoogd eigenaar, heeft na toezegging van de concept koopovereenkomst aangegeven niet met de overeenkomst te kunnen instemmen, omdat de inhoud naar zijn idee niet met de gemaakte afspraken overeenkomt. Er zal contact met de heer Bakker of zijn zaakgelastigde worden opgenomen of hij überhaupt nog interesse in het gebouw heeft of definitief van de aankoop afziet.”

Wethouder Bart Huizing deelde vanmorgen desgevraagd aan Westerwoldeactueel.nl mee dat de eigenaar van Bakker Springs ziek is en de gesprekken nu met andere personen binnen het bedrijf plaatsvinden. Deze kunnen zich niet vinden in de voorwaarden die voor de verkoop zijn gesteld. De gemeente is nog met deze personen in gesprek. De wethouder wil op korte termijn weten of men de verkoop al of niet kan afronden.

Mocht de verkoop niet doorgaan dan zal er een andere gegadigde voor het grenskantoor moeten worden gezocht. “Maar dat zal niet zo eenvoudig zijn”, aldus de heer Huizing. “De Provincie Groningen heeft, als eigenaar van de Rhederweg, als voorwaarde gesteld dat in het gebouw geen “verkeers aantrekkende” activiteiten, zoals iets op het gebied van horeca, mag plaatsvinden. Dit vanwege de veiligheid. Mensen die vanuit Bellingwolde komen, moeten om bij het gebouwtje te komen de weg oversteken. Op deze weg is een maximum snelheid van 80 km/u van toepassing”.