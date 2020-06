Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 18 juni 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

AF EN TOE REGEN

Nadat we het gisteren vrijwel droog konden houden, valt er vanochtend en vanmiddag af en toe regen of motregen. Het wordt dus een tamelijk bewolkte en grijze dag, met een maximumtemperatuur van 21 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten, maar die wordt vanmiddag matig uit zuidwest, windkracht 3 tot 4.

Vanavond valt er lokaal nog lichte regen maar vannacht is het droog met enkele opklaringen. Daarna is het morgen wisselend bewolkt met ’s ochtends vrij veel wolkenvelden maar in de middag flinke zonnige perioden en een enkele bui. Maximum ook morgen rond 21 graden.

Het weekend is aangenaam en vrijwel helemaal droog, met vooral zaterdag mooie zonnige perioden en middagtemperaturen rond 21 graden. Ook na het weekend is er vrij veel zon en dan wordt het wat warmer.